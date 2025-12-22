Το χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που ανέβασε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ
Το χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που ανέβασε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ
Στον λογαριασμό που είναι αφιερωμένος στην αείμνηστη ηθοποιό και διαχειρίζεται ο γιος της δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία με αφορμή την εορταστική περίοδο
Ένα χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο της Αλίκης Βουγιουκλάκη δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό στο Instagram που είναι αφιερωμένος σε εκείνη και τον οποίο διαχειρίζεται ο γιος της.
Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που ανάρτησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ η αείμνηστη ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ωστόσο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν διευκρίνισε ποια χρονιά τραβήχτηκε η συγκεκριμένη εικόνα.
«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία εύχομαι να περάσετε όμορφες γιορτές με τους αγαπημένους σας», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε το στιγμιότυπο.
Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ
Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που ανάρτησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ η αείμνηστη ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ωστόσο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν διευκρίνισε ποια χρονιά τραβήχτηκε η συγκεκριμένη εικόνα.
«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία εύχομαι να περάσετε όμορφες γιορτές με τους αγαπημένους σας», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε το στιγμιότυπο.
Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα