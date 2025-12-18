Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
GALA
Λίλι Κόλινς Emily in Paris Φωτογραφίες

Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris

Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη για την «οικογένεια» του Emily in Paris, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της

Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Πρεμιέρα κάνει σήμερα η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris και η Λίλι Κόλινς μοιράστηκε μερικές backstage φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix ποζάρει με τους υπόλοιπους συντελεστές, μεταξύ των οποίων η Άσλεϊ Παρκ, άλλοτε με φόντο τον Πύργο του Άιφλε και άλλοτε την Παναγία των Παρισίων.

Τις εικόνες από τα παρασκήνια συνόδευε ένα σύντομο κείμενο στο οποίο η Κόλινς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που δούλεψαν για τη σειρά, αλλά και για τον κόσμο που την αγάπησε.

«Σήμερα είναι η μέρα! Η πέμπτη σεζόν είναι επίσημα δική σας, όπως και αυτή η μικρή ματιά στα παρασκήνια. Το να περιορίσω το υλικό σε 20 slides ήταν σχεδόν αδύνατο. Δεν υπάρχει ποτέ βαρετή στιγμή στο πλατό με αυτή την ομάδα.Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη για την οικογένεια του Emily in Paris  και για όλους εσάς που το βλέπετε μονορούφι από τη στιγμή που ανέβηκε. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς εσάς! Απολαύστε το!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Λίλι Κόλινς


Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης