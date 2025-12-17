Μάριος Καπότσης: Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο, είναι πολύ ωραίος άνθρωπος
Μάριος Καπότσης: Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο, είναι πολύ ωραίος άνθρωπος
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο πολίστας
Τα πρώτα του βήματα στη στιχουργική κάνει ο Μάριος Καπότσης. Ο πολίστας υπογράφει τους στίχους του νέου τραγουδιού του Γιάννη Πλούταρχου «Δε γίνεται», με τον ίδιο να δηλώνει πως είναι τιμή του να συνεργάζεται με τον γνωστό τραγουδιστή.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, ο Μάριος Καπότσης ανέφερε για την ενασχόλησή του με τη συγγραφή στίχων. «Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ο Γιάννης Πλούταρχος έχει βάλει τη μοναδική του φωνή. Όλες οι συνεργασίες και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και άλλες που θα έρθουν ξεκινάνε από τον Χριστούδουλο Σιγανό. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, όπως και ο γιος του, ο Γιώργος Κακοσαίος, που κάνουμε και σε αυτόν τραγούδι.
Όσον αφορά στο αν ο ίδιος πηγαίνει στα μπουζούκια, ο πολίστας εξήγησε ότι είναι δύσκολο να συνδυάσει τη συγκεκριμένη μορφή διασκέδασης με την ιδιότητα του πρωταθλητή: «Όποτε βρω χρόνο πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά είναι δύσκολο να το συνδυάσω με τον πρωταθλητισμό».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, ο Μάριος Καπότσης ανέφερε για την ενασχόλησή του με τη συγγραφή στίχων. «Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ο Γιάννης Πλούταρχος έχει βάλει τη μοναδική του φωνή. Όλες οι συνεργασίες και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και άλλες που θα έρθουν ξεκινάνε από τον Χριστούδουλο Σιγανό. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, όπως και ο γιος του, ο Γιώργος Κακοσαίος, που κάνουμε και σε αυτόν τραγούδι.
Όσον αφορά στο αν ο ίδιος πηγαίνει στα μπουζούκια, ο πολίστας εξήγησε ότι είναι δύσκολο να συνδυάσει τη συγκεκριμένη μορφή διασκέδασης με την ιδιότητα του πρωταθλητή: «Όποτε βρω χρόνο πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά είναι δύσκολο να το συνδυάσω με τον πρωταθλητισμό».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα