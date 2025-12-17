Μάριος Καπότσης: Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο, είναι πολύ ωραίος άνθρωπος
GALA
Μάριος Καπότσης Γιάννης Πλούταρχος

Μάριος Καπότσης: Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο, είναι πολύ ωραίος άνθρωπος

Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο πολίστας

Μάριος Καπότσης: Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο, είναι πολύ ωραίος άνθρωπος
Τα πρώτα του βήματα στη στιχουργική κάνει ο Μάριος Καπότσης. Ο πολίστας υπογράφει τους στίχους του νέου τραγουδιού του Γιάννη Πλούταρχου «Δε γίνεται», με τον ίδιο να δηλώνει πως είναι τιμή του να συνεργάζεται με τον γνωστό τραγουδιστή.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, ο Μάριος Καπότσης ανέφερε για την ενασχόλησή του με τη συγγραφή στίχων. «Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ο Γιάννης Πλούταρχος έχει βάλει τη μοναδική του φωνή. Όλες οι συνεργασίες και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και άλλες που θα έρθουν ξεκινάνε από τον Χριστούδουλο Σιγανό. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, όπως και ο γιος του, ο Γιώργος Κακοσαίος, που κάνουμε και σε αυτόν τραγούδι.

Όσον αφορά στο αν ο ίδιος πηγαίνει στα μπουζούκια, ο πολίστας εξήγησε ότι είναι δύσκολο να συνδυάσει τη συγκεκριμένη μορφή διασκέδασης με την ιδιότητα του πρωταθλητή:  «Όποτε βρω χρόνο πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά είναι δύσκολο να το συνδυάσω με τον πρωταθλητισμό».

Δείτε το βίντεο 


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης