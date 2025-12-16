Ρομπ Ράινερ: Είμαι σε σοκ, δηλώνει η κόρη του σκηνοθέτη για τη δολοφονία του
Ρομπ Ράινερ: Είμαι σε σοκ, δηλώνει η κόρη του σκηνοθέτη για τη δολοφονία του

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρήκαν τραγικό θάνατο από τον γιο τους, Νικ

Ιωάννα Μαρίνου
Συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο που βρήκε ο πατέρας της, Ρομπ Ράινερ δηλώνει η κόρη του Τρέισι.

Η κόρη του σκηνοθέτη από τον γάμο του με την Πένι Μάρσαλ ανέφερε σε δήλωσή της, ότι ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του πατέρα της και της συζύγου του, Μισέλ, μία ημέρα αφότου τον είχε δει σε οικογενειακή συνάντηση. Το ζευγάρι δολοφονήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, τους δύο νεκρούς φέρεται να εντόπισε στο σπίτι τους η κόρη τους Ρόμι, ενώ συνελήφθηο γιος του ζευγαριού, Νικ.

Η Τρέισι Ράινερ μίλησε στο NBC News, δηλώνοντας ότι ακόμη προσπαθεί να επεξεργαστεί το μέγεθος της τραγωδίας. «Προέρχομαι από την καλύτερη οικογένεια που υπήρξε ποτέ», είπε, για να προσθέσει: «Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι σε σοκ».

Βιολογικοί γονείς της Τρέισι είναι η Πένι Μάρσαλ και ο Μίχαελ Χένρυ. Ο Ρομπ Ρέινερ την υιοθέτησε όταν παντρεύτηκε τη Μάρσαλ το 1971 και τη μεγάλωσε ως δική του κόρη. Παρότι δεν είχαν βιολογική συγγένεια, η σχέση τους ήταν πάντα στενή.

Σύμφωνα με το «People», η ίδια είχε δει τον πατέρα της σε οικογενειακή συγκέντρωση το Σάββατο, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι το ίδιο βράδυ ο Ρομπ Ράινερ και ο 32χρονος γιος του, Νικ Ράινερ, είχαν έντονο καβγά σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που παρέθεσε ο Κόναν Ο’Μπράιεν, πριν το ζευγάρι αποχωρήσει από την εκδήλωση. Ο Νικ Ράινερ κρατείται από τις Αρχές, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για το διπλό φονικό των γονιών του.

Φωτογραφία άρθρου: ČTK / imago stock&people / RW
