Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
Η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης - Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία του διαγωνισμού
Επίσημο είναι πλέον πως οι χώρες που θα συμμετάσχουν στην Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη, μετά τις αποχωρήσεις που συνέβησαν εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό για μία ακόμη χρονιά παρά τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, είναι 35. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram αυτές είναι οι: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Δείτε την ανάρτηση
Η 70η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Ο Α’ ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
