Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
GALA
Eurovision 2026 Eurovision

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό

Η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης - Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία του διαγωνισμού

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι 35 χώρες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
Στέλλα Μούτσιου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Επίσημο είναι πλέον πως οι χώρες που θα συμμετάσχουν στην Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη, μετά τις αποχωρήσεις που συνέβησαν εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό για μία ακόμη χρονιά παρά τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, είναι 35. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram αυτές είναι οι: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείτε την ανάρτηση


Η 70η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Ο Α’ ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.
Στέλλα Μούτσιου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης