Ο Λάκης Γαβαλάς επισήμανε τον λόγο που δεν συμμετείχε σε προηγούμενους κύκλους του GNTM
Θεωρώ, ότι είναι μία εξαιρετική παραγωγή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο σχεδιαστής μόδας
Τον λόγο που δεν είχε δεχτεί να συμμετάσχει σε προηγούμενους κύκλους του GNTM, παρά τις προτάσεις που του είχαν γίνει, επισήμανε ο Λάκης Γαβαλάς.
Ο σχεδιαστής μόδας είναι ένας από τους κριτές του τηλεοπτικού διαγωνισμού φέτος και σε συνέντευξη, που παραχώρησε, υποστήριξε ότι στο πρότζεκτ υπήρχε στο παρελθόν το στοιχείο της ίντριγκας με το οποίο διαφωνούσε.
«Στα προηγούμενα GNTM, δεν πήγαινα γιατί ήταν όλο με ίντριγκες και δεν μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα. Με καλούσαν», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.
Ο Λάκης Γαβαλάς τόνισε επίσης πως πρόκειται για μια εξαιρετική παραγωγή, στην οποία κυριαρχεί η σύμπνοια. «Θεωρώ, ότι είναι μία εξαιρετική παραγωγή, υπήρχε σύμπνοια. Εγώ ως εργοδότης, θα ήθελα πιο δυνατά στοιχεία και πράγματα, αλλά και στη δική μου εταιρία όταν είχα, πάντα ήθελα κάτι περισσότερο», πρόσθεσε.
Παράλληλα, εξήγησε ότι η οικειότητά του με τα διαγωνιζόμενα μοντέλα οφείλεται στο ότι διδάσκει σε διάφορες σχολές. Όπως ανέφερε: «Έχω μάθει γιατί εκπαιδεύω και 148 παιδιά στις σχολές… Εκεί, δεν είναι μόνο το σετ που τα βλέπαμε. Τα βλέπαμε τα παιδιά σε έναν διάδρομο, σε άλλε στιγμές. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ένα παιδί, να τρώει το σάντουιτς με λαχτάρα και του λέω ''έτσι, με αυτή τη λαχτάρα θα βγεις στο stage και θα σκίσεις. Το παιδί δηλαδή, παίρνει κάτι, δεν είναι ότι τα χρησιμοποιείς και σε χρησιμοποιούν μόνο αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό μην βλέπετε μόνο αυτό το αποτέλεσμα».
