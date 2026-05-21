Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το Chios Kythira Pass 2026, πάνω από 205.000 αιτήσεις

Μεγάλη ανταπόκριση για τη στήριξη Χίου και Κυθήρων





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία συμμετοχής, καθώς καταγράφηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων, που αναδεικνύει τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα.







Κατανομή αιτήσεων ανά προορισμό •



•



Κατανομή αιτήσεων ανά φάση Χίος



• Α’ Φάση (Μάιος – Ιούνιος 2026): 24.903 αιτήσεις



• Β’ Φάση (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026): 53.763 αιτήσεις



Κύθηρα



Κλείσιμο



• Β’ Φάση (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026): 106.645 αιτήσεις



(Σημειώνεται ότι τα αθροίσματα ανά φάση είναι μεγαλύτερα από το τελικό σύνολο ανά προορισμό, καθώς οι δικαιούχοι μπορούσαν να επιλέξουν και τις δύο περιόδους.)



Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και τον τουρισμό των δύο νησιών.



Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος Chios Kythira Pass 2026, το οποίο στοχεύει στη στήριξη του εγχώριου τουρισμού στη Χίος και στα Κύθηρα, περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία συμμετοχής, καθώς καταγράφηκε, που αναδεικνύει τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα.Συνολικά δημιουργήθηκαν 205.128 αιτήσεις, ενώ οι οριστικά υποβληθείσες ανήλθαν σε 194.482, αριθμός που αποτυπώνει τη μαζική συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα. Χίος : 64.669 αιτήσεις (33,25%) Κύθηρα : 129.813 αιτήσεις (66,75%)• Α’ Φάση (Μάιος – Ιούνιος 2026): 24.903 αιτήσεις• Β’ Φάση (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026): 53.763 αιτήσεις• Α’ Φάση (Μάιος – Ιούνιος 2026): 53.000 αιτήσεις• Β’ Φάση (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026): 106.645 αιτήσεις(Σημειώνεται ότι τα αθροίσματα ανά φάση είναι μεγαλύτερα από το τελικό σύνολο ανά προορισμό, καθώς οι δικαιούχοι μπορούσαν να επιλέξουν και τις δύο περιόδους.)Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και τον τουρισμό των δύο νησιών.

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν σε δύο διακριτές φάσεις: • Α’ Φάση: Μάιος – Ιούνιος 2026



• Β’ Φάση: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026



Η σημαντική συμμετοχή, με περισσότερες από 200.000 αιτήσεις, καταδεικνύει τη μεγάλη αποδοχή του προγράμματος και το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για διακοπές σε περιοχές που στηρίζονται μέσω στοχευμένων δράσεων αποκατάστασης και ενίσχυσης του τουρισμού.