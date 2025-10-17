Εκνευρισμένος ο Λάκης Γαβαλάς - «Άγγελε μη μιλήσεις, δεν τελείωσα» φώναξε στον Μπράτη
Ο σχεδιαστής νευρίασε με τον συνάδελφό του που του έκοψε τη ροή της κουβέντας

Ιωάννα Μαρίνου
Τον εκνευρισμό του Λάκη Γαβαλά προκάλεσε ο Άγγελος Μπράτης, καθώς παραλίγο να μην τον αφήσει να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Στο τρέιλερ του GNTM για το επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η ένταση ήρθε κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ενός παίκτη.  

Ο κριτής σχολίαζε τη φωτογραφία του Γιώργου, ενώ φάνηκε να έχει μια αντιπαράθεση με τον συνάδελφό του, Άγγελο Μπράτη. Όταν μάλιστα, ξεκίνησε να του λέει τη γνώμη του, εκείνος εκνευρίστηκε.

«Άγγελε μη μιλήσεις, δεν τελείωσα», είπε χαρακτηριστικά στον σχεδιαστή, με τον Έντι Γαβριηλίδη από την άλλη, να προσπαθεί να τον πείσει ότι η στάση σώματος που έχει διαλέξει ο παίκτης είναι σωστή. Ωστόσο, ο ίδιος δεν πείστηκε, απαντώντας: «Δεν έχει κανένα δρασκελισμό ιδιαίτερο».

Δείτε απόσπασμα από το τρέιλερ



