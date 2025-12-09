Πόπη Δομάζου: Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, δήλωσε για τον Μίμη Δομάζο
Πόπη Δομάζου: Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, δήλωσε για τον Μίμη Δομάζο
Η εξομολόγηση της κόρης του για τον ξαφνικό του θάνατο και για τις ετεροθαλείς αδερφές της
Για την απώλεια του πατέρα της, Μίμη Δομάζου, μίλησε η κόρη του, Πόπη Δομάζου στην τελευταία της συνέντευξη.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ανήμερα των 83ων γενεθλίων του. Νοσηλεύτηκε για δύο περίπου ημέρες στον Ερυθρό Σταυρό, όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Η ίδια βρισκόταν μαζί του τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή και εξομολογήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα την ψυχολογική της κατάσταση μετά από όλα όσα έζησε στο πλευρό του μέχρι και τον θάνατό του. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην οικογένεια που είχε αποκτήσει ο πατέρας της από τον γάμο του με τη Βίκυ Μοσχολιού.
«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, πραγματικά, προσπαθώ όμως να φανώ δυνατή για εκείνον. Το ξαφνικό σε κάνει άνω κάτω. Δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή. Ο πατέρας μου, ανήμερα των γενεθλίων του "έφυγε" στα χέρια μου και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει μετά από δύο μέρες. Είναι παντού, κάθε στιγμή μαζί μου, μαζί μας, μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα μου. Έχουμε κάνει άπειρες ώρες και μέρες και χρόνια συζητήσεις, οπότε γνωρίζω καλά και μου ‘χει πει "ευτυχώς έχουμε προλάβει κι έχουμε πει τα πάντα". Είμαι τόσο γεμάτη από εκείνον», εξομολογήθηκε αρχικά η Πόπη Δομάζου.
Όσον αφορά στο έργο του πατέρα της το οποίο έχει αναλάβει να συνεχίσει εκείνη, ανέφερε: «Σίγουρα συνεχίζω την Ακαδημία ποδοσφαίρου Μίμης Δομάζος. Η Ακαδημία μας είναι η μοναδική και η πρώτη δωρεάν ακαδημία ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που τα παιδιά προπονούνται εντελώς δωρεάν και το μόνο που προσφέρουν είναι τροφές για τα αδέσποτα».
Η δημοσιογράφος της εκπομπής την ρώτησε εάν γνώριζε τα πάντα για την ζωή του, αναφερόμενη και στον γάμο του με την Βίκυ Μοσχολιού. «Μου ‘χει πει τα πάντα (και για την Βίκυ Μοσχολιού). Γνωρίζω πολύ καλά, σέβομαι και είναι και η ζωή του. Η ζωή όλων μας», απάντησε.
Για την γνωριμία και τον γάμο των γονιών της, δήλωσε στη συνέχεια: «Ήταν έρωτας με τη μητέρα μου, κεραυνοβόλος. Και μια τεράστια αγάπη, ένας μεγάλος έρωτας, μια τεράστια αγάπη που μόνο ο θάνατος τους χώρισε», επισημαίνοντας πως κουμπάροι στον γάμο ήταν ο Γιάννης Πάριος και η Ντίνα Πάριου.
Όσον αφορά στις ετεροθαλείς αδελφές της, η δημοσιογράφος της τόνισε πως «δεν τις ένωσε ο πόνος», με την ίδια να εξομολογείται: «Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται, την κάθε απώλεια, με το δικό του τρόπο. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ κοιτάζω τη δική μου οικογένεια και τη δική μου καρδιά, την καθημερινότητά μου και πώς μπορώ να ανταπεξέλθω και να αντιμετωπίσω την τεράστια αυτή απώλεια».
Η Πόπη Δομάζου είναι η κόρη που απέκτησε ο Μίμης Δομάζος από τον δεύτερο γάμο του με την Αργυρώ Θεοδώρου, με την οποία γνωρίστηκε το 1978. Οι δυο τους παντρεύτηκαν 4 χρόνια αργότερα στον Iερό Nαό της Αγίας Φιλοθέης.
Η Πόπη Δομάζου είναι η κόρη που απέκτησε ο Μίμης Δομάζος από τον δεύτερο γάμο του με την Αργυρώ Θεοδώρου, με την οποία γνωρίστηκε το 1978. Οι δυο τους παντρεύτηκαν 4 χρόνια αργότερα στον Iερό Nαό της Αγίας Φιλοθέης.
