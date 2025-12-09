Ο Τζέφρι Ντιν Μόργκαν αποκάλυψε ποιον ρόλο θέλει να υποδυθεί από το «Red Dead Redemption»
Ο Τζέφρι Ντιν Μόργκαν αποκάλυψε ποιον ρόλο θέλει να υποδυθεί από το «Red Dead Redemption»

Η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για πιθανή μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού δράσης σε live action project

Ο Τζέφρι Ντιν Μόργκαν αποκάλυψε ποιον ρόλο θέλει να υποδυθεί από το «Red Dead Redemption»
Ιωάννα Μαρίνου
Τον ρόλο από το  «Red Dead Redemption» που θα ήθελε να υποδυθεί αποκάλυψε ο Τζέφρι Ντιν Μόργκαν, σε περίπτωση που μεταφερόταν σε live action project. 

 Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εκδήλωσης για τους θαυμαστές του, ο ηθοποιός μίλησε με το κοινό και δεν έκρυψε τη χαρά του όταν κάποιος τον ρώτησε αν θα σκεφτόταν ποτέ να παίξει τον Άρθουρ Μόργκαν από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών δράσης και περιπέτειας. Η ερώτηση προήλθε από πρόσωπο που βρισκόταν στο κοινό. Μόλις τέθηκε το θέμα, ο Μόργκαν ενθουσιάστηκε και απάντησε με θετικά. Όπως είπε στους θαυμαστές του, «Ω, διάολε, αυτόν τον ρόλο θέλω να κάνω!» και αμέσως μετά ανέφερε πως δεν χρειάστηκε καν να το σκεφτεί.

Ο Μόργκαν αστειεύτηκε ότι θα δεχόταν να συμμετάσχει σε ένα live-action project του «Red Dead Redemption» χωρίς δισταγμό. Σε κάποια στιγμή γέλασε και είπε ότι θα το έκανε δωρεάν, και αμέσως πρόσθεσε στους παρευρισκόμενους να μην δημοσιεύσουν τη δήλωσή του στο διαδίκτυο.

Τα σχόλια του Μόργκαν έρχονται σε μια εποχή όπου οι μεταφορές παιχνιδιών σε ταινίες και σειρές είναι πιο συνηθισμένες από ποτέ, και οι θαυμαστές του στην εκδήλωση αντέδρασαν αμέσως στον ενθουσιασμό του.

Ο Άρθουρ Μόργκαν, ο χαρακτήρας που θέλει να υποδυθεί ο Μόργκαν, είναι μία από τις κεντρικές φιγούρες του «Red Dead Redemption 2». Το παιχνίδι απέσπασε θετική κριτική όταν κυκλοφόρησε. Το πρώτο «Red Dead Redemption» δέχτηκε θετικά σχόλια, κυρίως για την αφήγησή του, την τοποθεσία και τον αξέχαστο πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, τον Τζον Μάρστον. Και τα δύο παιχνίδια θεωρούνται ευρέως ως μερικά από τα καλύτερα έργα της Rockstar Games, με διαρκή επίδραση και συνεχιζόμενη αναγνώριση από παίκτες και κριτικούς.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
