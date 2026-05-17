Ο Πανσερραϊκός ακολούθησε την ΑΕΛ στη Super League 2 - Η βαθμολογία
Δεν έφτανε η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στον Πανσερραϊκό και μαζί με την ΑΕΛ οδεύουν προς τη Super League 2

Ο Πανσερραϊκός είναι η 2η ομάδα που υποβιβάζεται από τη Stoiximan Super League 1 στη Super League 2. 

Η ομάδα των Σερρών έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό στην έδρα της και υποβιβάστηκε μαθηματικά μια αγωνιστική (9η) πριν από το φινάλε των playout. 

Από την άλλη ο Αστέρας Τρίπολης με το αποτέλεσμα στις Σέρρες παραμένει και τη νέα χρονιά στη Super League 1.



Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
9. Ατρόμητος 43
10.Κηφισιά 38
11. Παναιτωλικός 36
12. Αστέρας Τρίπολης 33
13.ΑΕΛ Novibet 30
14.Πανσερραϊκός 29


Η τελευταία (10η) αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
