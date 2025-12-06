Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Ο Μάικλ Κέιν εμφανίστηκε με αμαξίδιο στο Red Sea Film Festival για να παραλάβει το βραβείο του
Ο Μάικλ Κέιν εμφανίστηκε με αμαξίδιο στο Red Sea Film Festival για να παραλάβει το βραβείο του
Ο 92χρονος ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο του τιμώμενου προσώπου του φεστιβάλ, για την εξαιρετική του προσφορά στον κινηματογράφο με διάρκεια επτά δεκαετιών
Με αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίστηκε ο Μάικλ Κέιν στο Red Sea International Film Festival για να παραλάβει το βραβείο του.
Ο 92χρονος Βρετανός ηθοποιός τιμήθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, καθώς παρέλαβε το βραβείο του τιμώμενου προσώπου του φεστιβάλ, για την εξαιρετική του προσφορά στον κινηματογράφο με διάρκεια επτά δεκαετιών. Ο ηθοποιός βρέθηκε αρχικά στο κόκκινο χαλί και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Βιν Ντίζελ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κέιν παρέλαβε το βραβείο του καθισμένος σε αμαξίδιο. Στο πλευρό του ήταν τα τρία του εγγόνια, η Τέιλορ, ο Μάιλς και η Άλεγκρα, καθώς εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία ευχαριστώντας την οικογένεια και τους φίλους του. «Είμαι εδώ για να παραλάβω ένα βραβείο, πράγμα που δεν με εκπλήσσει. Κέρδισα δύο Όσκαρ», αστειεύτηκε ο Κέιν, με τα εγγόνια του να στέκονται πίσω του στη σκηνή.
Στη συνέχεια ανέφερε: «Έχω μια οικογένεια που αγαπώ πέρα από κάθε φαντασία. Είχα και μια υπέροχη κινηματογραφική οικογένεια, κάποιους που με απογοήτευσαν, και τους αγαπώ πέρα από κάθε φαντασία, συμπεριλαμβανομένων των αποτυχιών. Συνέχισα μέχρι τα 90 μου, που ήταν πριν δύο χρόνια. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι άλλο, έχω όλη την τύχη που μπορούσα να έχω. Και ένα από τα πιο τυχερά πράγματα μου συμβαίνει απόψε».
Ο 92χρονος Βρετανός ηθοποιός τιμήθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, καθώς παρέλαβε το βραβείο του τιμώμενου προσώπου του φεστιβάλ, για την εξαιρετική του προσφορά στον κινηματογράφο με διάρκεια επτά δεκαετιών. Ο ηθοποιός βρέθηκε αρχικά στο κόκκινο χαλί και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Βιν Ντίζελ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@gala.fr
#vindiesel #michaelcaine #RedSeaIFF #RedSeaIFF25 #ForTheLoveOfCinema @Red Sea Intl. Film Festival♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift
Ο Κέιν παρέλαβε το βραβείο του καθισμένος σε αμαξίδιο. Στο πλευρό του ήταν τα τρία του εγγόνια, η Τέιλορ, ο Μάιλς και η Άλεγκρα, καθώς εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία ευχαριστώντας την οικογένεια και τους φίλους του. «Είμαι εδώ για να παραλάβω ένα βραβείο, πράγμα που δεν με εκπλήσσει. Κέρδισα δύο Όσκαρ», αστειεύτηκε ο Κέιν, με τα εγγόνια του να στέκονται πίσω του στη σκηνή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια ανέφερε: «Έχω μια οικογένεια που αγαπώ πέρα από κάθε φαντασία. Είχα και μια υπέροχη κινηματογραφική οικογένεια, κάποιους που με απογοήτευσαν, και τους αγαπώ πέρα από κάθε φαντασία, συμπεριλαμβανομένων των αποτυχιών. Συνέχισα μέχρι τα 90 μου, που ήταν πριν δύο χρόνια. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι άλλο, έχω όλη την τύχη που μπορούσα να έχω. Και ένα από τα πιο τυχερά πράγματα μου συμβαίνει απόψε».
Σύμφωνα με το «Variety», ο στενός φίλος του Κέιν, Βιν Ντίζελ, έδωσε στον ηθοποιό το βραβείο του, αποκαλώντας τον «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς που έχουν υπάρξει ποτέ».
Σημειώνεται ότι, ο Κέιν αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική το 2023, με την ταινία «The Great Escaper» να σηματοδοτεί την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση.
Φωτογραφίες: AFP / AP
Σημειώνεται ότι, ο Κέιν αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική το 2023, με την ταινία «The Great Escaper» να σηματοδοτεί την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση.
Φωτογραφίες: AFP / AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα