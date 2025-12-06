Ο Μάικλ Κέιν εμφανίστηκε με αμαξίδιο στο Red Sea Film Festival για να παραλάβει το βραβείο του

Μάικλ Κέιν στο Red Sea International Film Festival για να παραλάβει το βραβείο του.

Ο ηθοποιός βρέθηκε αρχικά στο κόκκινο χαλί και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Βιν Ντίζελ

.





Ο Μάικλ Κέιν με τον Βιν Ντίζελ

Κέιν

αμαξίδιο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shubhra Gupta (@shubhragupta)

Κλείσιμο

Με αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίστηκε οΟ 92χρονος Βρετανός ηθοποιός τιμήθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, καθώς παρέλαβε το βραβείο του τιμώμενου προσώπου του φεστιβάλ, για την εξαιρετική του προσφορά στον κινηματογράφο με διάρκεια επτά δεκαετιών.παρέλαβε το βραβείο του καθισμένος σε. Στο πλευρό του ήταν τα τρία του εγγόνια, η Τέιλορ, ο Μάιλς και η Άλεγκρα, καθώς εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία ευχαριστώντας την οικογένεια και τους φίλους του. «Είμαι εδώ για να παραλάβω ένα βραβείο, πράγμα που δεν με εκπλήσσει. Κέρδισα δύο Όσκαρ», αστειεύτηκε ο Κέιν, με τα εγγόνια του να στέκονται πίσω του στη σκηνή.Στη συνέχεια ανέφερε: «Έχω μια οικογένεια που αγαπώ πέρα από κάθε φαντασία. Είχα και μια υπέροχη κινηματογραφική οικογένεια, κάποιους που με απογοήτευσαν, και τους αγαπώ πέρα από κάθε φαντασία, συμπεριλαμβανομένων των αποτυχιών. Συνέχισα μέχρι τα 90 μου, που ήταν πριν δύο χρόνια. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι άλλο, έχω όλη την τύχη που μπορούσα να έχω. Και ένα από τα πιο τυχερά πράγματα μου συμβαίνει απόψε».