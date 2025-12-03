Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Καβγάς της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον Λευκό Οίκο: Αηδιαστικό να βάζετε τραγούδια μου στις συλλήψεις μεταναστών, με τρολάρισμα η απάντηση της Ουάσινγκτον
Την οργή της Σαμπρίνα Κάρπεντερ προκάλεσε η χρήση τραγουδιού της σε βίντεο του Λευκού Οίκου από επιχειρήσεις για συλλήψεις παράνομων μεταναστών.
Στο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ απεικονίζονται στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να συλλαμβάνουν αρκετούς ανθρώπους σε μια περιοχή που μοιάζει με το Σικάγο
«Αυτό το βίντεο είναι κακό και αηδιαστικό. Μην εμπλέκετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να εξυπηρετήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας» ήταν η αντίδραση της νεαρής τραγουδίστριας.
Ωστόσο αυτό δεν πτόησε τον Λευκό Οίκο από το να συνεχίσει το τρολάρισμα προς την Κάρπεντερ με την εκπρόσωπό του, Άμπιγκειλ Τζάκσον, να δηλώνει: «Ακολουθεί ένα σύντομο και γλυκό μήνυμα (σ.σ. ο τίτλος Short n’ Sweet του άλμπουμ της τραγουδίστριας το 2024) για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, δολοφόνων, βιαστών και παιδεραστών από τη χώρα μας. Όποιος υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ηλίθιος ή αργόστροφος»
Have you ever tried this one?— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX
this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025
