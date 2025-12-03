Καβγάς της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον Λευκό Οίκο: Αηδιαστικό να βάζετε τραγούδια μου στις συλλήψεις μεταναστών, με τρολάρισμα η απάντηση της Ουάσινγκτον
GALA
Σαμπρίνα Κάρπεντερ Λευκός Οίκος Παράνομοι μετανάστες Συλλήψεις

Καβγάς της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον Λευκό Οίκο: Αηδιαστικό να βάζετε τραγούδια μου στις συλλήψεις μεταναστών, με τρολάρισμα η απάντηση της Ουάσινγκτον

«Έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό;» είναι η λεζάντα του βίντεο, μια ευθεία αναφορά στους στίχους του τραγουδιού Juno στο οποίο η Κάρπεντερ αναφέρεται, πάντως, σε σεξουαλικές στάσεις

Καβγάς της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον Λευκό Οίκο: Αηδιαστικό να βάζετε τραγούδια μου στις συλλήψεις μεταναστών, με τρολάρισμα η απάντηση της Ουάσινγκτον
28 ΣΧΟΛΙΑ
Την οργή της Σαμπρίνα Κάρπεντερ προκάλεσε η χρήση τραγουδιού της σε βίντεο του Λευκού Οίκου από επιχειρήσεις για συλλήψεις παράνομων μεταναστών.

Στο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ απεικονίζονται στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να συλλαμβάνουν αρκετούς ανθρώπους σε μια περιοχή που μοιάζει με το Σικάγο

«Έχετε δοκιμάσει ποτέ αυτό;» είναι η λεζάντα του βίντεο, μια ευθεία αναφορά στους στίχους του τραγουδιού Juno στο οποίο η Κάρπεντερ αναφέρεται, πάντως, σε σεξουαλικές στάσεις.



«Αυτό το βίντεο είναι κακό και αηδιαστικό. Μην εμπλέκετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να εξυπηρετήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας» ήταν η αντίδραση της νεαρής τραγουδίστριας.



Κλείσιμο
Ωστόσο αυτό δεν πτόησε τον Λευκό Οίκο από το να συνεχίσει το τρολάρισμα προς την Κάρπεντερ με την εκπρόσωπό του, Άμπιγκειλ Τζάκσον, να δηλώνει: «Ακολουθεί ένα σύντομο και γλυκό μήνυμα (σ.σ. ο τίτλος Short n’ Sweet του άλμπουμ της τραγουδίστριας το 2024) για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, δολοφόνων, βιαστών και παιδεραστών από τη χώρα μας. Όποιος υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι ηλίθιος ή αργόστροφος»

Ειδήσεις σήμερα

Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι πέθαναν πλάι - πλάι στο μπαλκόνι, είχαν χάσει και τον γιο τους

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση: Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του

Έσπασε τη σιωπή του ο Ομπράντοβιτς: Έδωσα ό,τι μπορούσα, μην μου κρατάτε κακία, ο πρόεδρος φέρει την ευθύνη για την κατάσταση στην Παρτίζαν
28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης