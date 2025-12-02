Η Σουίνι εξήγησε γιατί κατηγορούσε τον εαυτό της για το διαζύγιο των γονιών της και τα οικονομικά τους προβλήματα
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι γονείς Διαζύγιο

Η Σουίνι εξήγησε γιατί κατηγορούσε τον εαυτό της για το διαζύγιο των γονιών της και τα οικονομικά τους προβλήματα

Άσκησα τεράστια πίεση στον εαυτό μου, έπρεπε να πετύχω, δήλωσε η 28χρονη ηθοποιός

Η Σουίνι εξήγησε γιατί κατηγορούσε τον εαυτό της για το διαζύγιο των γονιών της και τα οικονομικά τους προβλήματα
Υπεύθυνη για το διαζύγιο και την οικονομική καταστροφή των γονιών της ένιωθε για χρόνια η Σίντνεϊ Σουίνι

Η 28χρονη σταρ περιέγραψε στο Podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter πώς η ίδια, η μητέρα της, Λίζα Σουίνι, και ο πατέρας της, Στίβεν Σουίνι, μετακόμισαν από το Σποκέιν της Ουάσινγκτον στο Λος Άντζελες, ώστε εκείνη να μπορέσει να ακολουθήσει μια καριέρα στην υποκριτική.

«Έκανα οτιδήποτε μπορούσα για να χτίσω βιογραφικό, να αποκτήσω γνωριμίες και να βεβαιωθώ ότι οι γονείς μου δεν θα τα παρατούσαν μαζί μου», τόνισε η σταρ. «Απολάμβανα το να είμαι παιδί, αλλά συνέβαιναν και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Όταν μεγαλώνεις σε μια μικρή πόλη και έρχεσαι στο Λος Άντζελες, όπως οι περισσότεροι από εσάς μάλλον ξέρετε, οι τιμές στο L.A. είναι τρελές. Καμία σχέση με το μέρος από όπου προερχόμουν», πρόσθεσε.

Οι οικονομικές δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι γονείς της και το διαζύγιό τους τη γέμισαν ενοχές, αφού θεωρούσε πως εκείνη ευθυνόταν. «Ο μπαμπάς μου έχασε τη δουλειά του. Η οικογένειά μου κήρυξε πτώχευση όταν ήμουν 16. Κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου και ένιωθα ότι για πολλά από αυτά έφταιγα εγώ, επειδή τους είχα φέρει στην πόλη, είχα ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή τους, και για πολύ καιρό κατηγορούσα τον εαυτό μου», μοιράστηκε.

Η Σουίνι έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2009, εμφανιζόμενη σε επεισόδια σειρών, όπως το «Heroes» και το «Criminal Minds», αλλά άρχισε να κάνει σημαντικά βήματα στο Χόλιγουντ το 2018, όταν εξασφάλισε ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές «Everything Sucks!» και «Sharp Objects».

Ως έφηβη, πίστευε ότι θα μπορούσε «να ξαναγοράσει το σπίτι των γονιών της και να τους φέρει όλους πάλι κοντά» όταν θα γινόταν 18 και θα αποκτούσε πρόσβαση στον λογαριασμό Coogan της — έναν τραπεζικό λογαριασμό που «κλειδώνει» χρήματα για ανήλικους ηθοποιούς — μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι είχε μέσα «μερικές εκατοντάδες δολάρια».

«Έτσι άσκησα τεράστια πίεση στον εαυτό μου ότι έπρεπε να πετύχω και να καταφέρω όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσω να ξαναβάλω κάποια κομμάτια στη θέση τους», κατέληξε η Σουίνι.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα

Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους

Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media

Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης