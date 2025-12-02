Η Σουίνι εξήγησε γιατί κατηγορούσε τον εαυτό της για το διαζύγιο των γονιών της και τα οικονομικά τους προβλήματα
Η Σουίνι εξήγησε γιατί κατηγορούσε τον εαυτό της για το διαζύγιο των γονιών της και τα οικονομικά τους προβλήματα
Άσκησα τεράστια πίεση στον εαυτό μου, έπρεπε να πετύχω, δήλωσε η 28χρονη ηθοποιός
Υπεύθυνη για το διαζύγιο και την οικονομική καταστροφή των γονιών της ένιωθε για χρόνια η Σίντνεϊ Σουίνι.
Η 28χρονη σταρ περιέγραψε στο Podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter πώς η ίδια, η μητέρα της, Λίζα Σουίνι, και ο πατέρας της, Στίβεν Σουίνι, μετακόμισαν από το Σποκέιν της Ουάσινγκτον στο Λος Άντζελες, ώστε εκείνη να μπορέσει να ακολουθήσει μια καριέρα στην υποκριτική.
«Έκανα οτιδήποτε μπορούσα για να χτίσω βιογραφικό, να αποκτήσω γνωριμίες και να βεβαιωθώ ότι οι γονείς μου δεν θα τα παρατούσαν μαζί μου», τόνισε η σταρ. «Απολάμβανα το να είμαι παιδί, αλλά συνέβαιναν και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Όταν μεγαλώνεις σε μια μικρή πόλη και έρχεσαι στο Λος Άντζελες, όπως οι περισσότεροι από εσάς μάλλον ξέρετε, οι τιμές στο L.A. είναι τρελές. Καμία σχέση με το μέρος από όπου προερχόμουν», πρόσθεσε.
Οι οικονομικές δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι γονείς της και το διαζύγιό τους τη γέμισαν ενοχές, αφού θεωρούσε πως εκείνη ευθυνόταν. «Ο μπαμπάς μου έχασε τη δουλειά του. Η οικογένειά μου κήρυξε πτώχευση όταν ήμουν 16. Κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου και ένιωθα ότι για πολλά από αυτά έφταιγα εγώ, επειδή τους είχα φέρει στην πόλη, είχα ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή τους, και για πολύ καιρό κατηγορούσα τον εαυτό μου», μοιράστηκε.
Η Σουίνι έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2009, εμφανιζόμενη σε επεισόδια σειρών, όπως το «Heroes» και το «Criminal Minds», αλλά άρχισε να κάνει σημαντικά βήματα στο Χόλιγουντ το 2018, όταν εξασφάλισε ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές «Everything Sucks!» και «Sharp Objects».
Ως έφηβη, πίστευε ότι θα μπορούσε «να ξαναγοράσει το σπίτι των γονιών της και να τους φέρει όλους πάλι κοντά» όταν θα γινόταν 18 και θα αποκτούσε πρόσβαση στον λογαριασμό Coogan της — έναν τραπεζικό λογαριασμό που «κλειδώνει» χρήματα για ανήλικους ηθοποιούς — μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι είχε μέσα «μερικές εκατοντάδες δολάρια».
«Έτσι άσκησα τεράστια πίεση στον εαυτό μου ότι έπρεπε να πετύχω και να καταφέρω όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσω να ξαναβάλω κάποια κομμάτια στη θέση τους», κατέληξε η Σουίνι.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 28χρονη σταρ περιέγραψε στο Podcast Awards Chatter του The Hollywood Reporter πώς η ίδια, η μητέρα της, Λίζα Σουίνι, και ο πατέρας της, Στίβεν Σουίνι, μετακόμισαν από το Σποκέιν της Ουάσινγκτον στο Λος Άντζελες, ώστε εκείνη να μπορέσει να ακολουθήσει μια καριέρα στην υποκριτική.
«Έκανα οτιδήποτε μπορούσα για να χτίσω βιογραφικό, να αποκτήσω γνωριμίες και να βεβαιωθώ ότι οι γονείς μου δεν θα τα παρατούσαν μαζί μου», τόνισε η σταρ. «Απολάμβανα το να είμαι παιδί, αλλά συνέβαιναν και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Όταν μεγαλώνεις σε μια μικρή πόλη και έρχεσαι στο Λος Άντζελες, όπως οι περισσότεροι από εσάς μάλλον ξέρετε, οι τιμές στο L.A. είναι τρελές. Καμία σχέση με το μέρος από όπου προερχόμουν», πρόσθεσε.
Οι οικονομικές δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι γονείς της και το διαζύγιό τους τη γέμισαν ενοχές, αφού θεωρούσε πως εκείνη ευθυνόταν. «Ο μπαμπάς μου έχασε τη δουλειά του. Η οικογένειά μου κήρυξε πτώχευση όταν ήμουν 16. Κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου και ένιωθα ότι για πολλά από αυτά έφταιγα εγώ, επειδή τους είχα φέρει στην πόλη, είχα ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή τους, και για πολύ καιρό κατηγορούσα τον εαυτό μου», μοιράστηκε.
Sydney Sweeney Explains Why She 'Blamed' Herself for Her Parents' Divorce and Financial Issues https://t.co/PJGPKeaR6L— People (@people) December 2, 2025
Ως έφηβη, πίστευε ότι θα μπορούσε «να ξαναγοράσει το σπίτι των γονιών της και να τους φέρει όλους πάλι κοντά» όταν θα γινόταν 18 και θα αποκτούσε πρόσβαση στον λογαριασμό Coogan της — έναν τραπεζικό λογαριασμό που «κλειδώνει» χρήματα για ανήλικους ηθοποιούς — μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι είχε μέσα «μερικές εκατοντάδες δολάρια».
«Έτσι άσκησα τεράστια πίεση στον εαυτό μου ότι έπρεπε να πετύχω και να καταφέρω όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσω να ξαναβάλω κάποια κομμάτια στη θέση τους», κατέληξε η Σουίνι.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα