Η Σίντνεϊ Σουίνι εξομολογήθηκε ότι ο μεγαλύτερος φόβος της είναι να μείνει μόνη
Αυτή την περίοδο η 28χρονη ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με τον μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν
Τον μεγαλύτερό της φόβο αποκάλυψε η Σίντνεϊ Σουίνι. Η 28χρονη σταρ παραχώρησε συνέντευξη στη Vogue μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στη νέα της ταινία, «Η Αγγελία», την Αμάντα Σέιφριντ.
Μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε η Σουίνι ήταν σχετικά με το ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος της. Τότε, εκείνη απάντησε πως αυτό που φοβάται περισσότερο είναι το να μείνει σε όλη της τη ζωή μόνη.
Παρά τον φόβο της όμως, αυτή την περίοδο η ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση. Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε κοντά με τον μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν.
Όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα του Page Six, ο Μπράουν πολιόρκησε τη Σουίνι στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον περασμένο Ιούνιο στη Βενετία στον οποίο ήταν καλεσμένοι και οι δύο.
Η είδηση της σχέσης τους έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην αρχή, πολλοί έκαναν λόγο για ένα «ανέμελο φλερτ». Πηγή αποκάλυψε όμως στο Page Six ότι δεν πρόκειται για κάτι περιστασιακό, αφού η σχέση τους έχει προχωρήσει, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν.
Sydney Sweeney confesses being alone forever is her 'biggest fear' - as Scooter Braun romance heats up https://t.co/na7l5dc7nb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 21, 2025
Η είδηση της σχέσης τους έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην αρχή, πολλοί έκαναν λόγο για ένα «ανέμελο φλερτ». Πηγή αποκάλυψε όμως στο Page Six ότι δεν πρόκειται για κάτι περιστασιακό, αφού η σχέση τους έχει προχωρήσει, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν.
