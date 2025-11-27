Stranger Things: Ο 5ος κύκλος έκανε πρεμιέρα - «Έπεσε» το Netflix λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας
Η πλατφόρμα δέχτηκε αμέτρητες επισκέψεις, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν τεχνικές δυσκολίες που «έριξαν» προσωρινά το σύστημα
Πρόβλημα παρουσίασε το Netflix για περίπου μία ώρα, αμέσως μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία των τεσσάρων πρώτων επεισοδίων της τελευταίας σεζόν της σειράς «Stranger Things» το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους συνδρομητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πλατφόρμα δέχτηκε αυξημένο φόρτο επισκεψιμότητας λίγα λεπτά πριν την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν τεχνικές δυσκολίες που «έριξαν» προσωρινά το σύστημα.
Το ενδιαφέρον για τη νέα σεζόν ήταν τόσο υψηλό, που γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας, και λίγο πριν ανέβουν τα επεισόδια στην πλατφόρμα, το Netflix σταμάτησε να ανταποκρίνεται, με πολλούς να αδυνατούν να συνδεθούν ή να φορτώσουν το περιεχόμενο. Το blackout της υπηρεσίας προκάλεσε εκνευρισμό, καθώς χιλιάδες θαυμαστές της σειράς είχαν μείνει ξύπνιοι για να παρακολουθήσουν τα πρώτα επεισόδια αμέσως μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα.
Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Ελλάδα, όπου αρκετοί συνδρομητές περίμεναν να δουν τη συνέχεια της σειράς, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Πολλοί περίμεναν επί ώρα ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί σύντομα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα νέα επεισόδια.
Λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα, ο Ross Duffer, ένας από τους δύο δημιουργούς της σειράς, είχε αναφέρει σε story του στο Instagram ότι «το Netflix αύξησε το bandwith του κατά 30% για να μην κρασάρει». Παρ’ όλα αυτά, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, η ενίσχυση των υποδομών δεν στάθηκε αρκετή για να αποτραπεί η υπερφόρτωση της πλατφόρμας.
Η αντίδραση των θαυμαστών της σειράς στα social media δεν άργησε να έρθει, με πολλούς να εκφράζουν δημόσια την αγανάκτησή τους. «Netflix, πρέπει να φτιάξεις τώρα, αδερφάκι, περιμέναμε τρία χρόνια για αυτό», έγραψε κάποιος στο Τwitter, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, ενώ ένας άλλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φτιάξτε το Netflix, θέλω να δω τώρα». Το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από περίπου μία ώρα.
Η συνέχεια του κύκλου έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει σε περιόδους με έντονο συμβολισμό, καθώς το δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει τρία ακόμη επεισόδια, θα είναι διαθέσιμο στις 26 Δεκεμβρίου στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας.
Παράλληλα, το φινάλε της σειράς, το οποίο έχει τη μορφή τηλεταινίας και θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία του «Stranger Things», έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου, επίσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.
NETFLIX FIX YOURSELF RIGHT NOW BRO, IVE BEEN WAITING THREE YEARS #StrangerThings5 pic.twitter.com/kstjDZo4wk— faith 🕷️🖤🪦 (@0xfaaith0x) November 27, 2025
OH MY GOD NETFLIX PLS FIX YOURSELF I WANNA WATCH 😭 #StrangerThings5 pic.twitter.com/vYfPCmrdmM— sian 🏴 (@sianjxnes) November 27, 2025
Παράλληλα, το φινάλε της σειράς, το οποίο έχει τη μορφή τηλεταινίας και θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία του «Stranger Things», έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου, επίσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.
