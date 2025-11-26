Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Stranger Things 5: Πότε ακριβώς ανεβαίνει στο Netflix - Το αναλυτικό πρόγραμμα για Ελλάδα
Τρεις «δόσεις» μέχρι το μεγάλο φινάλε της Πρωτοχρονιάς - Το καστ που επιστρέφει και τα νέα πρόσωπα
Μετά από χρόνια αναμονής, το Stranger Things 5 φτάνει επιτέλους στο Netflix και η πλατφόρμα ανακοίνωσε με ακρίβεια την ώρα που θα ανοίξει το Volume 1 στην Ελλάδα. Η πέμπτη και τελευταία σεζόν θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη, μετατρέποντας την επιστροφή του Hawkins σε ένα από τα μεγαλύτερα streaming γεγονότα της χρονιάς.
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Netflix, το Volume 1 ανεβαίνει τα ξημερώματα της 27ης Νοεμβρίου στις 03:00 π.μ., χωρίς καμία καθυστέρηση σε σχέση με την παγκόσμια πρεμιέρα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα κυκλοφορίας (ώρα Ελλάδας)
Volume 1 (4 επεισόδια): 27 Νοεμβρίου, 03:00 π.μ.
Volume 2 (3 επεισόδια): 26 Δεκεμβρίου, 03:00 π.μ.
Τελικό επεισόδιο #8: 1η Ιανουαρίου, 03:00 π.μ.
Η τελευταία σεζόν κλείνει μια ολόκληρη εποχή για το Netflix και, όπως ανακοινώθηκε, οι θεατές στην Ελλάδα θα δουν όλα τα νέα επεισόδια ταυτόχρονα με το υπόλοιπο κοινό σε όλο τον κόσμο.
Το καστ που επιστρέφει και τα νέα πρόσωπα
Στο Stranger Things 5 πρωταγωνιστούν οι Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Φιν Γούλφχαρντ, Νόα Σναπ, Κάλεμπ ΜακΛάφλιν, Γκέιτεν Ματαράτσο, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Γουινόνα Ράιντερ, Ναταλία Ντάγερ, Τσάρλι Χίτον, Σέιντι Σινκ, Τζο Κίρι, Μάγια Χοκ, Μπρετ Γκίλμαν, Πράια Φέργκιουσον, Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ, Κάρα Μπουόνο και Έιμιμπεθ ΜακΝάλτι.
Στα νέα ονόματα της σεζόν περιλαμβάνονται οι Λίντα Χάμιλτον, Νελ Φίσερ, Τζέικ Κονέλι και Άλεξ Μπρο.
