Stranger Things 5: Πότε ακριβώς ανεβαίνει στο Netflix - Το αναλυτικό πρόγραμμα για Ελλάδα

Τρεις «δόσεις» μέχρι το μεγάλο φινάλε της Πρωτοχρονιάς - Το καστ που επιστρέφει και τα νέα πρόσωπα