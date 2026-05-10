Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Η... συμβουλή του Κασίγιας για το pasillo
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Η... συμβουλή του Κασίγιας για το pasillo

Ο Ίκερ Κασίγιας προέτρεψε τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να μην τιμήσουν εκείνους της Μπαρτσελόνα, αν οι Καταλανοί κατακτήσουν το πρωτάθλημα απόψε (10/5, 22:00)

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Η... συμβουλή του Κασίγιας για το pasillo
6 ΣΧΟΛΙΑ
Clasico... τίτλου είναι το αποψινό (10/5,22:00) ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο «Καμπ Νόου», για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται στο +11 από την ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα και τους αρκεί να μην ηττηθούν, έτσι ώστε να στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές Ισπανίας για 29η φορά στην ιστορία τους. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από το ντέρμπι δεν αφορά το αγωνιστικό, αλλά τη... συμπεριφορά των Μαδριλένων.

Μετά τον Φλορεντίνο Πέρεθ, που να αρνείται να δώσει το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου, φαίνεται πως και οι ποδοσφαιριστές των «Μερένγκχες» δεν έχουν σκοπό να κάνουν το καθιερωμένο pasillo στους αντιπάλους τους, εφόσον δεν πάρουν το τρίποντο.

Μάλιστα αυτό τους προέτρεψε να πράξουν και ο σπουδαίος Ίκερ Κασίγιας. Ο «Άγιος» κίπερ της Ρεάλ σε δηλώσεις του τόνισε πως οι παίκτες της ομάδας θα πρέπει να φύγουν αμέσως (σσ σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας) για τα αποδυτήρια χωρίς να χειροκροτήσουν την Μπαρτσελόνα, καθώς αν αυτό συμβεί, θα είναι μια εικόνα που θα... μείνει για πάντα.



Πηγή: gazzeta.gr
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης