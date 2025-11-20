Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έπεσε πάνω σε TikToker στο Μανχάταν, της... συστήθηκε και της είπε και ένα τραγούδι
Στην Αμερική ο τραγουδιστής με αφορμή την επερχόμενη εμφάνισή του το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο Barclays Center στη Νέα Υόρκη
Λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή του Barclays Center στη Νέα Υόρκη, o Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε στους δρόμους του Μανχάταν την TikToker «JudiJupiter» και απάντησε στις ερωτήσεις της, ενώ δέχτηκε να τραγουδήσει κι έναν στίχο από το κομμάτι του «Αθήνα μου».
Σε βίντεο που έχει ανέβει στον λογαριασμό της judijupiter στο TikTok, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ακούγεται μεταξύ άλλων, να τη συμβουλεύει την επόμενη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα να πιει τσίπουρο αντί για ούζο. Σε άλλο σημείο, η ΤikToker του ζητάει να της τραγουδήσει κάτι, με τον ίδιο να επιλέγει στίχους του κομματιού «Αθήνα μου». Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για τις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη.
Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, η ίδια έγραψε: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χτυπά τους δρόμους του κάτω Μανχάταν. Γνώρισα την όμορφη φωνή του που μου τραγούδησε στα ελληνικά. Θα εμφανιστεί το Σάββατο στο Barclays Center στο Κουίνς. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, ειδικά όλοι εσείς οι Έλληνες που ζείτε στην Αστόρια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι γλυκός και ταλαντούχος».
