Ντιν ΜακΝτέρμοτ για Τόρι Σπέλινγκ: «Θα την αγαπώ για όλη μου τη ζωή» - Το τέλος του γάμου τους, ο αλκοολισμός και τα παιδιά τους
Ντιν ΜακΝτέρμοτ για Τόρι Σπέλινγκ: «Θα την αγαπώ για όλη μου τη ζωή» - Το τέλος του γάμου τους, ο αλκοολισμός και τα παιδιά τους
Είμαστε οικογένεια, είτε μαζί είτε χωριστά, δήλωσε λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους
Για την αγάπη και τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει για την πρώην σύζυγό του Τόρι Σπέλινγκ, μίλησε ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ, λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Σε δηλώσεις του στο Us Weekly από την εκδήλωση Cure Addiction Now, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, ο 58χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη νέα, πιο ώριμη σχέση που διατηρεί με την ηθοποιό και στη δύναμη της νηφαλιότητας που του επέτρεψε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως πατέρας και πρώην σύντροφος.
Όπως είπε, η σχέση τους πλέον έχει ως επίκεντρο τα παιδιά τους: «Η σχέση μας είναι φανταστική. Είμαστε ένα ενωμένο μέτωπο και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τα παιδιά». Οι δυο τους έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά, τον Λίαμ, τη Στέλα, τη Χάτι, τον Φιν και τον Μπο, ενώ ο ΜακΝτέρμοτ έχει ακόμη έναν γιο, τον Τζακ, από προηγούμενο γάμο του με τη Μέρι Τζο Γιούστατς.
Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν οικογενειακές παραδόσεις, όπως τις χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη. «Δεν βλέπω να σταματά αυτό. Είμαστε οικογένεια, είτε μαζί είτε χωριστά. Θα αγαπώ την Τόρι για όλη μου τη ζωή, κι εκείνη θα με αγαπά για όλη τη δική της», δήλωσε.
Ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ παραδέχτηκε ότι ο γάμος τους «απλώς δεν λειτούργησε» αλλά υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού και της συνεργασίας ως γονείς: «Είμαστε υπέροχοι γονείς. Αγαπιόμαστε και αυτό είναι το κλειδί για να προχωρήσουμε, ενωμένοι, για το καλό της οικογένειας».
Μιλώντας για τον αγώνα του με τον εθισμό και την πορεία προς τη νηφαλιότητα, αποκάλυψε πως έχει επιλέξει να είναι απολύτως ειλικρινής με τα παιδιά του. «Γνωρίζουν τα πάντα και είναι πολύ υποστηρικτικά. Το να είμαι ανοιχτός μαζί τους μάς βοήθησε να επουλώσουμε τη σχέση μας. Καταλαβαίνουν πλέον πως δεν έφταιγαν εκείνα, αλλά εγώ», είπε.
Σήμερα, ο ΜακΝτέρμοτ νιώθει πως είναι καλύτερος πατέρας, χάρη στη νέα του στάση απέναντι στη ζωή. «Είμαι ευλογημένος. Έχω έξι υπέροχα παιδιά και μπορώ να διορθώσω τις σχέσεις μας. Τα πράγματα πάνε εξαιρετικά».
Ο ίδιος εξήγησε πως η νηφαλιότητα του δίδαξε να αφήνει τον έλεγχο και να εμπιστεύεται τη ζωή: «Οι εθισμένοι αγαπούν να ελέγχουν, γιατί αυτό τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς. Έμαθα όμως πως δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Μπορώ να δίνω καθοδήγηση και συμβουλές στα παιδιά μου, αλλά ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι το θέλημα του Θεού».
Κλείνοντας, σημείωσε τη διαφορά ανάμεσα στο «τότε» και το «τώρα». «Όταν ήμουν μέσα στον εθισμό, ήμουν γεμάτος θυμό και προσπαθούσα να ελέγχω τους πάντες. Σήμερα είμαι απλώς εδώ για να αγαπώ και να ακούω», τόνισε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Όπως είπε, η σχέση τους πλέον έχει ως επίκεντρο τα παιδιά τους: «Η σχέση μας είναι φανταστική. Είμαστε ένα ενωμένο μέτωπο και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τα παιδιά». Οι δυο τους έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά, τον Λίαμ, τη Στέλα, τη Χάτι, τον Φιν και τον Μπο, ενώ ο ΜακΝτέρμοτ έχει ακόμη έναν γιο, τον Τζακ, από προηγούμενο γάμο του με τη Μέρι Τζο Γιούστατς.
Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν οικογενειακές παραδόσεις, όπως τις χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη. «Δεν βλέπω να σταματά αυτό. Είμαστε οικογένεια, είτε μαζί είτε χωριστά. Θα αγαπώ την Τόρι για όλη μου τη ζωή, κι εκείνη θα με αγαπά για όλη τη δική της», δήλωσε.
Dean McDermott is opening up about the love he still has for Tori Spelling after finalizing their divorce. https://t.co/AkCcoy9ewH— Us Weekly (@usweekly) November 12, 2025
Μιλώντας για τον αγώνα του με τον εθισμό και την πορεία προς τη νηφαλιότητα, αποκάλυψε πως έχει επιλέξει να είναι απολύτως ειλικρινής με τα παιδιά του. «Γνωρίζουν τα πάντα και είναι πολύ υποστηρικτικά. Το να είμαι ανοιχτός μαζί τους μάς βοήθησε να επουλώσουμε τη σχέση μας. Καταλαβαίνουν πλέον πως δεν έφταιγαν εκείνα, αλλά εγώ», είπε.
Σήμερα, ο ΜακΝτέρμοτ νιώθει πως είναι καλύτερος πατέρας, χάρη στη νέα του στάση απέναντι στη ζωή. «Είμαι ευλογημένος. Έχω έξι υπέροχα παιδιά και μπορώ να διορθώσω τις σχέσεις μας. Τα πράγματα πάνε εξαιρετικά».
Ο ίδιος εξήγησε πως η νηφαλιότητα του δίδαξε να αφήνει τον έλεγχο και να εμπιστεύεται τη ζωή: «Οι εθισμένοι αγαπούν να ελέγχουν, γιατί αυτό τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς. Έμαθα όμως πως δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Μπορώ να δίνω καθοδήγηση και συμβουλές στα παιδιά μου, αλλά ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι το θέλημα του Θεού».
Κλείνοντας, σημείωσε τη διαφορά ανάμεσα στο «τότε» και το «τώρα». «Όταν ήμουν μέσα στον εθισμό, ήμουν γεμάτος θυμό και προσπαθούσα να ελέγχω τους πάντες. Σήμερα είμαι απλώς εδώ για να αγαπώ και να ακούω», τόνισε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα