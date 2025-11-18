Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει προσωπική ζωή όταν έχεις τη δουλειά ως προτεραιότητα, νιώθω ευλογημένη για την επιλογή μου
Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει προσωπική ζωή όταν έχεις τη δουλειά ως προτεραιότητα, νιώθω ευλογημένη για την επιλογή μου
Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την πίεση των επαγγελματικών ρυθμών, το φλερτ στα social media και την επιλογή της να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μίλησε η Λένα Ζευγαρά. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή είναι σχεδόν αδύνατη, όμως σημείωσε πως νιώθει ευλογημένη για την επαγγελματική της πορεία.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Λένα Ζευγαρά δήλωσε: «Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τα μηνύματα και το φλερτ που δέχεται στα social media, η ίδια δήλωσε πως το αντιμετωπίζει με ελαφρότητα. «Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», είπε.
