Λένα Ζευγαρά για τις φήμες ότι διατηρούσε σχέση με γνωστό μπασκετμπολίστα: Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, είναι έγκλημα
Είναι τραγικό να παίρνεις ονόματα και να γράφεις ψέματα πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ, τόνισε η τραγουδίστρια
Σχετικά με τις φήμες που την ήθελαν να διατηρεί σχέση με γνωστό μπασκετμπολίστα τοποθετήθηκε η Λένα Ζευγαρά, διευκρινίζοντας ότι δεν ξέρει πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φημολογία. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τόνισε πως είναι «έγκλημα» να διαδίδονται ψέματα μέσα από ανώνυμα προφίλ στα social media.
Η Λένα Ζευγαρά μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Unblock» και τόνισε πως αποφεύγει να δίνει σημασία σε σχόλια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπογράμμισε επίσης την έκπληξή της όταν πληροφορήθηκε για την υποτιθέμενη σχέση της. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εξεπλάγην. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, δεν έχουμε καθίσει σε κοινό χώρο. Όταν το άκουσα αυτό είπα “Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο στα πέντε μέτρα”. Δεν θα ασχοληθώ με φήμες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει».
Η τραγουδίστρια καταδίκασε τη στοχοποίηση από ανώνυμα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι πλήττεται όχι μόνο το άτομο που δέχεται την επίθεση, αλλά και η οικογένειά του. «Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε όλο αυτό και δεν με ενδιέφερε να ασχοληθώ, γιατί είναι λάθος να συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομά σου. Το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Είναι τραγικό, είναι έγκλημα να παίρνεις ονόματα και να γράφεις ψέματα πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ», πρόσθεσε.
«Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και να κάνω τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια», κατέληξε.
