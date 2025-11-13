Δήμητρα Παπαδήμα: Για εμένα το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αν δεν το θες, δεν το κάνεις
Δήμητρα Παπαδήμα Θέατρο

Δήμητρα Παπαδήμα: Για εμένα το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αν δεν το θες, δεν το κάνεις

Είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, ανέφερε η ηθοποιός

Δήμητρα Παπαδήμα: Για εμένα το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αν δεν το θες, δεν το κάνεις
Ιωάννα Μαρίνου
Το σχόλιο της σχετικά με την τοποθέτηση ότι το «θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» έκανε η Δήμητρα Παπαδήμα, τονίζοντας πως ένας ηθοποιός δεν προχωράει σε πράξεις, που δεν επιθυμεί και δεν τον εκφράζουν.

Η Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε στην πρόσφατη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου, πως «όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αυτό ισχύει. Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί». Από τη μεριά της η ηθοποιός μίλησε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και σημείωσε, πως στα 35 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο της υποκριτικής, δεν έχει παρατηρήσει να συμβαίνουν σχετικά περιστατικά χωρίς συναίνεση. 

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Παπαδήμα είπε: «Για εμένα δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι το θέατρο. Το κρεβάτι αν δεν το θες, δεν το κάνεις. Εγώ είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται».

Δείτε το βίντεο



Όσο για τα σίριαλ που έχει συμμετάσχει και τις αμοιβές της τηλεόρασης, η ηθοποιός τόνισε: «Τότε με την τηλεόραση έπαιρνα λεφτά, τα οποία τα ξόδεψα στο παιδί μου, το μεγάλωσα. Δεν είμαι καμία που της τρέχουν από τα μπατζάκια. Το να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι στις τηλεοράσεις, είναι προκλητικό».


«Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες» είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για την κατάσταση στο ελληνικό θέατρο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο χώρος και τη στάση που είχε η μητέρα του, όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στις 3 Νοεμβρίου, τόνισε μεταξύ άλλως πως «όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

«Η μητέρα μου στην αρχή ήταν ενάντια στο θέατρο. Δεν με σόκαρε, γιατί το όνειρό της ήταν να γίνω ηθοποιός. Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αυτό ισχύει. Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί», είπε ο ηθοποιός, εξηγώντας τις προτάσεις και τις καταστάσεις που συνάντησε στα πρώτα στάδια της πορείας του.

Στη συνέχεια, περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε τότε στο επάγγελμα. «Εκείνη την εποχή που βγήκα εγώ, υπήρχε πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, και ειδικά σε εμένα. Γίνονται πολλά, ήταν σχεδόν δεδομένο, παρόλο που ήμουν παντρεμένος με τη Μαρία, είχα συνεχώς προτάσεις. Εμένα στο κεφάλι μου είχε κλειδώσει αυτό. Υπάρχει το "εγώ". Δεν βγάζουμε λεφτά σαν ηθοποιοί, ακόμα και τις καλές εποχές της τηλεόρασης», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη νοοτροπία των Ελλήνων απέναντι στην επιτυχία και στη ζήλια που συχνά τη συνοδεύει. «Παίζει πολύ το ψυχολογικό, η φαντασία και το θυμικό. Υπάρχουν πολλά μαχαιρώματα, οι ισορροπίες είναι πολύ ευαίσθητες. Αυτό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, είναι το εθνικό σπορ των Ελλήνων, η κατσίκα του γείτονα να μην είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Στο εξωτερικό μπορεί να κάνεις επιτυχία και να σε προωθήσουν. Εδώ μπορεί να κάνεις επιτυχία και κάποιοι να ζηλεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

