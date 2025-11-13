Ελένη Δήμου: Ο κόσμος αποφάσισε για την καριέρα μου, υπάρχουν πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει
Η ζωή σου και η καθημερινότητά σου δεν μπορεί να γίνονται εξώφυλλο στα περιοδικά, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στις επιλογές που έκανε στο παρελθόν στην καριέρα της αναφέρθηκε η Ελένη Δήμου, εξηγώντας ότι έχει μετανιώσει για ορισμένες κινήσεις της, ενώ πρόσθεσε ότι συχνά επηρεαζόταν από την άποψη των θαυμαστών της.
Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno» και μίλησε μεταξύ άλλων για τη διαδρομή της στη μουσική, αλλά και για πτυχές της προσωπικής της ζωής.
Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι το κοινό της ασκούσε έντονη επιρροή στις επαγγελματικές της επιλογές. Σήμερα, η Ελένη Δήμου παραδέχεται πως έχει μετανιώσει για ορισμένες αποφάσεις, διευκρινίζοντας όμως ότι καμία δεν ήταν τόσο καθοριστική ώστε να μην νιώθει καλά με τον εαυτό της. «Ο κόσμος αποφάσισε για την καριέρα μου. Υπάρχουν και πράγματα για τα οποία έχω μετανιώσει, για τα όχι μου, για τα ναι μου, αλλά δεν είναι τόσα πολλά ώστε να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και να μην πέφτω να κοιμηθώ ήσυχη» είπε η τραγουδίστρια.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή και τη δημοσιότητα, η Ελένη Δήμου επισήμανε ότι η έκθεση πρέπει να γίνεται με μέτρο και να διατηρείται μια ισορροπία: «Η ζωή σου και η καθημερινότητά σου δεν μπορεί να γίνεται εξώφυλλο στα περιοδικά. Οι άνθρωποι που μιλάνε για τις ζωές των άλλων δεν έχουν κάτι να πουν για τη δική τους. Ας αφήσουμε λοιπόν τις ζωές των άλλων. Δεν είναι ωραίο να γινόμαστε η κλειδαρότρυπα. Αν έβαλα κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου και διέρρευσαν διάφορα, είναι δικό μου το λάθος. Πρέπει να την προστατεύσεις την προσωπική σου ζωή είτε έχει καλά πράγματα ή κακά. Να δίνεις τόσο όσο».
