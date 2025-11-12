Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Καραμίχος: Το περιστατικό με σκηνοθέτη που διέκοψε τη συνεργασία τους
Το σχόλιο περί σεβασμού με αφορμή επεισόδιο με σκηνοθέτη που κάπνιζε σε κλειστό χώρο και τον ρώτησε πώς είναι ο πνεύμονάς του μετά την επέμβαση για τον καρκίνο
Στην έλλειψη παιδείας σεβασμού στην Ελλάδα αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος με αφορμή ένα περιστατικό με σκηνοθέτη που κάπνιζε σε κλειστό χώρο και τον ρωτούσε πως είναι ο πνεύμονάς του μετά την εγχείριση (σ.σ. ο Γιώργος Καραμίχος είχε καρκίνο του πνεύμονα). Ο ηθοποιός επρόκειτο να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη, αλλά μία στιχομυθία μεταξύ τους έμελλε να αλλάξει τα πράγματα...
«Είμαστε με τον σκηνοθέτη σε κλειστό χώρο σε ένα δωμάτιο 2Χ2 και με το air condition αναμμένο να καπνίζει και να με ρωτάει "πώς είσαι μετά την εγχείριση;". Καλά προσέχω, του είπα και αυτός με ρώτησε "δεν καπνίζεις, ε;". "Όχι, γιατί χάνεις 5-10% δυνατότητα αν καπνίζεις, αν δεν ξανακαπνίσω δεν θα επανέλθει" του είπα και μετά πήρα τηλέφωνο τη δικηγόρο μου και της είπα "ακυρώνεται". Αυτή μου είπε "όχι, Γιώργο, έχουμε κλείσει". Ξεκλείνουμε της είπα, δεν μπορώ να εξηγήσω, από πού να το πιάσεις να εξηγήσεις» είπε στο Action 24.
«Yπάρχει νόμος απαγορεύεται το κάπνισμα σε κλειστό χώρο. Επίσης με ενοχλεί η μυρωδιά, δεν μου αρέσει να μυρίζουν τα μαλλιά μου ακόμα και σε εστιατόρια που είναι ανοιχτός ο χώρος» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ηθοποιό αυτό μπορεί να αλλάξει «όταν εκπαιδευτούμε στον σεβασμό, προς το παρόν η παιδεία μας δεν εμπεριέχει τον σεβασμό. Δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό και αναγέννηση, δεν έχουμε κάψει τις μάγισσές μας, ακόμα για αυτές μιλάμε. Έχουμε παθογένειες πολύ βαθιές ακόμα, είμαστε σε βαθύ ραγιαδισμό, ο ραγιαδισμός δεν έχει φύγει από τον Έλληνα».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε, δε, ότι «κανείς δεν μας μαθαίνει ότι οι πραγματικοί πολεμιστές σαπίσανε στις φυλακές και τα πεζοδρόμια. Με το που ξεκινήσει κάποιος το αντάρτικο, το άλογο που τρέχει θα το εξαντλήσουμε στην Ελλάδα. Οι πραγματικοί πολεμιστές δεν πήραν τον χώρο τους που τους πρέπει. Αν εξαιρέσεις τον Καποδίστρια και γι' αυτόν για ένα διάστημα, οι πρόγονοι ήταν αυτοί αυτών που ήταν τώρα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η έδρα».
«Το κάθισμα η εξουσία είναι βαθιά εθιστική, το ίδιο με την πιπίλα. Να σε πληρώνουν χωρίς να δουλεύεις, έχουμε οικογένειες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ» κατέληξε ο Γιώργος Καραμίχος.
