Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Τρεις μεθυσμένοι αλλοδαποί αναστάτωσαν την Ύδρα: Έκαναν επεισόδιο σε εστιατόριο, προσπάθησαν να εισβάλουν σε σπίτι και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς
Τρεις μεθυσμένοι αλλοδαποί αναστάτωσαν την Ύδρα: Έκαναν επεισόδιο σε εστιατόριο, προσπάθησαν να εισβάλουν σε σπίτι και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς
Οι τρεις άνδρες έχουν συλληφθεί και διαπιστώθηκε πως βρίσκονται παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις
Στα κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται τρεις αλλοδαποί, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, που το βράδυ της Τετάρτης (13/5) επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και κατοίκους στην Ύδρα.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν καταναλώσει αλκοόλ και κατευθύνθηκαν προς ένα εστιατόριο στην Ύδρα, προσπαθώντας να μπουν στο εσωτερικό του καταστήματος.
Λόγω της κατάστασής τους, ο υπάλληλος δεν τους επέτρεψε την είσοδο, με τους τρεις αλλοδαπούς να πετούν αντικείμενα και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς το σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη του εστιατορίου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Εκεί, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι του νησιού ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο, με τους αλλοδαπούς να επιτίθενται στους ένστολους, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τους συλλάβουν.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, και οι τρεις άνδρες βρίσκονται παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος ενός εκ των δύο Ινδών εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις.
Όταν τελικά ξεμέθυσαν οι ταραξίες, ισχυρίστηκαν πως πήγαν στο εστιατόριο καθώς θεωρούσαν ότι οι υπάλληλοι τούς είχαν κλέψει τα... λεμόνια τους.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν καταναλώσει αλκοόλ και κατευθύνθηκαν προς ένα εστιατόριο στην Ύδρα, προσπαθώντας να μπουν στο εσωτερικό του καταστήματος.
Λόγω της κατάστασής τους, ο υπάλληλος δεν τους επέτρεψε την είσοδο, με τους τρεις αλλοδαπούς να πετούν αντικείμενα και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς το σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη του εστιατορίου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
Εκεί, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι του νησιού ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο, με τους αλλοδαπούς να επιτίθενται στους ένστολους, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τους συλλάβουν.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, και οι τρεις άνδρες βρίσκονται παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος ενός εκ των δύο Ινδών εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις.
Όταν τελικά ξεμέθυσαν οι ταραξίες, ισχυρίστηκαν πως πήγαν στο εστιατόριο καθώς θεωρούσαν ότι οι υπάλληλοι τούς είχαν κλέψει τα... λεμόνια τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα