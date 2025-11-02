Γιώργος Γερολυμάτος: Έλεγαν ότι ήμουν ένας από τους πιο ωραίους άντρες επί πίστας, εγώ όμως δεν το πίστεψα ποτέ
Η μάνα μου με είχε μεγαλώσει με πολύ χαμηλό προφίλ, εξήγησε ο τραγουδιστής
Έναν απολογισμό της καλλιτεχνικής του διαδρομής έκανε ο Γιώργος Γερολυμάτος, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ποτέ δεν πίστεψε ότι ήταν ένας από τους πιο ωραίους άντρες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η ανατροφή που του έδωσε η μητέρα του, τόνισε ο τραγουδιστής, δεν του επέτρεψε να δώσει βάση στα κολακευτικά σχόλια για την εικόνα του.
Ο Γιώργος Γερολυμάτος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, και εξήγησε γιατί δεν αποδέχτηκε τον τίτλο που του έδωσαν, «Έλεγαν ότι ήμουν ένας από τους πιο ωραίους άνδρες επί πίστας, εγώ όμως δεν το πίστεψα ποτέ. Γιατί η μάνα μου με είχε μεγαλώσει με πολύ χαμηλό προφίλ και έβλεπα τον εαυτό μου, ότι ήμουν γλυκούλης αλλά μου είχε πει το εξής. “Μην κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, θα σε ματιάσουν και δεν είσαι ο ωραιότερος, υπάρχουν άλλοι ωραιότεροι από σένα”. Πραγματικά, όντως, θαύμαζα πολλούς άνδρες οι οποίοι ήταν ωραίοι και γοητευτικοί και μου έλεγαν ότι ήμουν και εγώ γοητευτικός», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, θυμήθηκε ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί. «Έχουν γίνει όλα κατά καιρούς, όπως και στον Σάκη Ρουβά. Να σπάνε τις πόρτες, να με τραβάνε για να μου σκίσουν τα ρούχα… Μια φορά μου έσπασαν το αυτοκίνητο, μόνο και μόνο επειδή ήταν μία που δεν της έδωσα σημασία και από κακία βγήκε έξω, πήρε ένα τούβλο και μου έσπασε τα τζάμια», περιέγραψε.
Ο τραγουδιστής σημείωσε επίσης ότι κάποιοι εστίαζαν κυρίως στην εμφάνισή του και λιγότερο στα επαγγελματικά του βήματα: «Ο κόσμος αποφασίσει, εγώ δεν ξέρω τι ήμουν αλλά ξέρω ότι ήμουν γλυκούλης. Αυτό μου έκανε λίγο κακό γιατί ήμουν ένας τραγουδιστής, ο οποίος είμαι αυτός που είμαι, αλλά πρώτα κοίταζαν τι φορούσα και πως ήμουν και σε δεύτερη μοίρα τη φωνή στην πίστα».
