Έμμα Τόμσον: Με ενοχλεί αφόρητα η Τεχνητή Νοημοσύνη όταν γράφω σενάρια

εκνευρισμό που της προκαλεί η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξέφρασε η Έμμα Τόμσον , υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυθεντικότητας και της ανθρώπινης δημιουργίας στη συγγραφή κειμένου και σεναρίων.

ΤονΗ βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και σεναριογράφος αποκάλυψε, μιλώντας στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ, ότι ο πολλαπλασιασμός των εργαλείων AI κατά τη συγγραφή τη δυσκολεύει αντί να τη διευκολύνει. Όπως είπε, προτιμά να γράφει τα σενάριά της στο χέρι, επειδή πιστεύει στη «σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου και των χεριών», πριν τα μεταφέρει σε εφαρμογές όπως το Microsoft Word.«Συνεχώς στο έγγραφο του Word μου εμφανίζεται το εξής μήνυμα: “Θα θέλατε να το ξαναγράψω αυτό για εσάς;”» ανέφερε η Τόμσον για το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης “Copilot”. «Και έτσι καταλήγω να λέω απλώς: “Όχι, δεν θέλω να ξαναγράψεις αυτό που μόλις έγραψα. Με ενοχλεί αφόρητα”», εξήγησε με χιούμορ.Η δημιουργός του σεναρίου της κινηματογραφικής προσαρμογής του «Λογική και Ευαισθησία» (1996), για την οποία είχε τιμηθεί με Όσκαρ, θυμήθηκε και μια παλαιότερη περιπέτεια της σχέσης της με την τεχνολογία. Όπως αποκάλυψε, όταν ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο σενάριο, ανακάλυψε ότι το αρχείο είχε μετατραπεί σε ιερογλυφικά. Πανικόβλητη, πήγε με τη ρόμπα της στο σπίτι του Στίβεν Φράι, ο οποίος πέρασε οκτώ ώρες προσπαθώντας να ανακτήσει το κείμενο — που τελικά προέκυψε ως μία τεράστια, ενιαία πρόταση.