Χρήστος Μάστορας: Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή
Νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή, συμπλήρωσε ο τραγουδιστής
Το κεφάλαιο της πατρότητας σχολίασε ο Χρήστος Μάστορας δηλώνοντας, πως το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί θα ήταν για εκείνον μία συναρπαστική εμπειρία.
Ο τραγουδιστής παρόλο που έχει ζήσει πολλές ευχάριστες εμπειρίες στη ζωή του, αυτό που θα του προκαλούσε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό, θα ήταν να γίνει πατέρας κάποια στιγμή, όπως είπε.
«Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή» ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Esquire».
Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας πρόσθεσε με χιούμορ: «Σύμφωνα πάντα με φίλους που έχουν κάνει, είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Λες να είναι καμιά συνωμοσία και να θέλουν να με υποδεχτούν στο κλαμπ και να μας κοροϊδεύουν μετά;».
Το μοντέλο και ο τραγουδιστής είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο, όπως είπε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έχει γραφτεί αρκετές φορές ότι έχουν χωρίσει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», το μοντέλο είχε δηλώσει: «Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει ότι παντρευόμαστε, αφού δεν το έχετε ακούσει από εμάς. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι με τον Χρήστο έχουν βγάλει στην τηλεόραση ότι έχουμε χωρίσει πάνω από 50 φορές. Δεν έχουμε χωρίσει ούτε μια φορά σε αυτά τα τρία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται τόσο με τη σχέση μας, ίσως ευθύνομαι κι εγώ λίγο σε αυτό, έχω δώσει παραπάνω τροφή απ’ όσο πρέπει. Δεν το μετανιώνω, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, οπότε γιατί να το κρύβω; Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ για όσα γράφονται για εμάς, γιατί ξέρουμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά».
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά – δεν έχουμε χωρίσει ποτέ»Η σύντροφος του τραγουδιστή, Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε πριν από μερικούς μήνες στα δημοσιεύματα που ήθελαν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα να περνά κρίση, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζευγάρι παραμένει δεμένο και ότι οι φήμες περί χωρισμού ή γάμου δεν ισχύουν.
