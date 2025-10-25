Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπήκε στην κουζίνα: Το τρώω όλο μόνος μου και παίρνω τα κιλά εγώ, γράφει ο Χρήστος Μάστορας για το γλυκό που έφτιαξε
Το μοντέλο έδειξε στους διαδικτυακούς φίλους της συνταγή για cinnamon cake
Στην κουζίνα μπήκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δείχνοντας τη συνταγή για cinnamon cake, με τον Χρήστο Μάστορα να σχολιάζει δημόσια πως της ζητάει να μην φτιάξει το συγκεκριμένο γλυκό, καθώς καταλήγει να το τρώει όλο μόνος του και να παίρνει τα κιλά εκείνος.
Το μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας αναλυτικά τα βήματα που ακολούθησε για τη διαδικασία παρασκευής του κέικ.
Δείτε το βίντεο
Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε κάτω την ανάρτησή της, ήταν και εκείνο του συντρόφου της, με τον τραγουδιστή να σχολιάζει με χιούμορ: «Αυτό είναι το κέικ που ζητάω να μην μου φτιάξει η Καληφωνη γιατί καταλήγω να το τρώω όλο μόνος μου και να παίρνω όλα τα κιλά εγώ».
@garifalia.kalifoni
Συνταγή: Για το μείγμα: • 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις • 350 ml γάλα • 2 μεγάλα αυγά • 75 γρ. λιωμένο βούτυρο • περίπου 20 γρ. βανιλίνη (ζάχαρη βανίλιας) ή ~6 γρ. εκχύλισμα βανίλιας • 100 γρ. καστανή ζάχαρη • 16 γρ. μπέικιν πάουντερ ⸻ Για τη γέμιση με κανέλα: • 2 κ.σ. κανέλα • 100 γρ. λιωμένο βούτυρο • 100 γρ. καστανή ζάχαρη • 2 κ.σ. αλεύρι (για να δέσει το μείγμα) ⸻ Για το γλάσο: • 100 γρ. τυρί κρέμα (cream cheese) • 30 γρ. ζάχαρη άχνη • 3 κ.σ. γάλα #foryouu #fyp #tik_tok #cinnamoncake♬ BIRDS OF A FEATHER OFFICIAL INSTRUMENTAL - Dan Swift Del Rey
