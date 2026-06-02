Μισέλ Φάιφερ: Πιασμένη χέρι χέρι με τον σύζυγό της με κομψή ιβουάρ δημιουργία στο κόκκινο χαλί
GALA
Μισέλ Φάιφερ Σύζυγος

Μισέλ Φάιφερ: Πιασμένη χέρι χέρι με τον σύζυγό της με κομψή ιβουάρ δημιουργία στο κόκκινο χαλί

Η 68χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» με τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι στα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026

Μισέλ Φάιφερ: Πιασμένη χέρι χέρι με τον σύζυγό της με κομψή ιβουάρ δημιουργία στο κόκκινο χαλί
Ιωάννα Μαρίνου
Μια κοινή εμφάνιση με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι πραγματοποίησε η Μισέλ Φάιφερ, ποζάροντας πιασμένοι χέρι χέρι στο κόκκινο χαλί.

Η 68χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο ιστορικό Cipriani της Wall Street στη Νέα Υόρκη, με αφορμή τη βράβευσή της με τιμητική διάκριση.

Για τη βραδιά, η Φάιφερ επέλεξε μια κομψή ιβουάρ δημιουργία του οίκου Chanel. Πιο αναλυτικά, το αμάνικο φόρεμά της είχε ανάγλυφες φλοράλ λεπτομέρειες στο μπούστο και πλισέ φούστα που πρόσθετε κίνηση και κομψότητα, ενώ το look ολοκληρώθηκε με διακριτικά κρεμαστά σκουλαρίκια.

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Emmy ηθοποιός εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, ο οποίος επέλεξε ένα σκούρο κοστούμι για την περίσταση. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1993 και έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

@hellomag

Michelle Pfeiffer and husband David E. Kelley made a rare date night appearance on the red carpet, and shared the sweetest moment while posing together. ✨ For the full gallery of dazzling looks from the awards, head to the link in bio.

♬ son original - Defy
Μισέλ Φάιφερ: Πιασμένη χέρι χέρι με τον σύζυγό της με κομψή ιβουάρ δημιουργία στο κόκκινο χαλί

Η σταρ των ταινιών «Scarface» και «Batman Returns» τιμήθηκε με το Βραβείο Legend Tribute, για την πολυετή και επιτυχημένη πορεία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Το βραβείο της απένειμε ο ηθοποιός Γκρεγκ Κινίαρ, με το κοινό να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα.

Φωτογραφίες: AP
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης