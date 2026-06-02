Μισέλ Φάιφερ: Πιασμένη χέρι χέρι με τον σύζυγό της με κομψή ιβουάρ δημιουργία στο κόκκινο χαλί
Η 68χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» με τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι στα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026
Μια κοινή εμφάνιση με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι πραγματοποίησε η Μισέλ Φάιφερ, ποζάροντας πιασμένοι χέρι χέρι στο κόκκινο χαλί.
Η 68χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο ιστορικό Cipriani της Wall Street στη Νέα Υόρκη, με αφορμή τη βράβευσή της με τιμητική διάκριση.
Για τη βραδιά, η Φάιφερ επέλεξε μια κομψή ιβουάρ δημιουργία του οίκου Chanel. Πιο αναλυτικά, το αμάνικο φόρεμά της είχε ανάγλυφες φλοράλ λεπτομέρειες στο μπούστο και πλισέ φούστα που πρόσθετε κίνηση και κομψότητα, ενώ το look ολοκληρώθηκε με διακριτικά κρεμαστά σκουλαρίκια.
Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Emmy ηθοποιός εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, ο οποίος επέλεξε ένα σκούρο κοστούμι για την περίσταση. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1993 και έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.
Η σταρ των ταινιών «Scarface» και «Batman Returns» τιμήθηκε με το Βραβείο Legend Tribute, για την πολυετή και επιτυχημένη πορεία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Το βραβείο της απένειμε ο ηθοποιός Γκρεγκ Κινίαρ, με το κοινό να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα.
Φωτογραφίες: AP
Michelle Pfeiffer and husband David E. Kelley made a rare date night appearance on the red carpet, and shared the sweetest moment while posing together. ✨ For the full gallery of dazzling looks from the awards, head to the link in bio.♬ son original - Defy
