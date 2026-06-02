Επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 16 τουρκικά αεροσκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβη την Τρίτη η τουρκική πολεμική αεροπορία. 

Συνολικά πάνω από το αρχιπέλαγος πέταξαν σήμερα δεκαέξι τουρκικά αεροσκάφη ( ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα κατασκοπευτικό CN-235, δύο μη επανδρωμένα UAV και 12 ελικόπτερα σε τρεις σχηματισμούς) τα οποία προέβησαν και σε 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ,  αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
