Μπεν Στίλερ: Είμαστε καλύτερα από ποτέ, δήλωσε η σύζυγός του για τη σχέση τους
Μπεν Στίλερ: Είμαστε καλύτερα από ποτέ, δήλωσε η σύζυγός του για τη σχέση τους
Η Κριστίν Τέιλορ μίλησε για την περίοδο που είχαν χωρίσει και για πώς το αναζωπύρωσαν τη σχέση τους
Καλύτερη από ποτέ δήλωσε η Κριστίν Τέιλορ πως είναι η σχέση της με τον Μπεν Στίλερ. Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν το 2017, μετά από 17 χρόνια γάμου, αλλά το 2022 ο Στίλερ αποκάλυψε πως ήταν και πάλι μαζί. Η Τέιλορ έδωσε συνέντευξη στο podcast The McBride Rewind και αναφέρθηκε στο διάστημα που ήταν χώρια, αλλά και στο πώς αναζωπύρωσαν τη σχέση τους.
«Τα ξαναβρήκαμε, βρήκαμε ξανά τον δρόμο μας ο ένας προς τον άλλον κατά τη διάρκεια της COVID», είπε αρχικά. «Γνώρισα τον Μπεν όταν ήμουν 28 ετών. Τα παιδιά έχουν πάντα άλματα ανάπτυξης και υπάρχουν διαφορετικά κεφάλαια και στάδια στη ζωή σου, και νιώθω ότι αυτό ισχύει και για τους ενήλικες, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Παντρεύεσαι, γίνεσαι μητέρα, για όσες γίνονται μητέρες… καριέρα, βάζεις την καριέρα σου σε παύση, όλα αυτά τα διαφορετικά κεφάλαια, και νομίζω ότι εκείνη τη χρονική στιγμή για εμάς, απλώς δεν ήμασταν στην ίδια σελίδα σε πολλά πράγματα».
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Dodgeball: A True Underdog Story εξήγησε στη συνέχεια στον παρουσιαστή Τζος ΜακΜπράιντ ότι οι δυο τους «προσπαθούσαν τόσο πολύ να το κάνουν να λειτουργήσει και να το κάνουν σωστό, και νομίζω ότι πραγματικά, όταν το είδαμε από απόσταση, ήταν σαν να λέγαμε: “Ας βάλουμε απλώς μια παύση εδώ”».
«Μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό τώρα, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση», συνέχισε η Τέιλορ. «Δεν ήταν κάτι ελαφρύ, δεν έγινε χωρίς βαριά καρδιά και χωρίς να νιώθω ακόμη και απογοητευμένη εκείνη την περίοδο, σκεπτόμενη ότι δεν ήταν έτσι όπως το είχα φανταστεί και ότι θα έπρεπε να μπορούμε να το λύσουμε».
Αν και ο χωρισμός τους ήταν «δύσκολος», η πρωταγωνίστρια του Zoolander ανέφερε ότι σε όλη τη διάρκεια της «απόστασης» που είχαν ο ένας από τον άλλον, ήταν «πάντα σε επαφή, μεγαλώνοντας μαζί τα παιδιά και περνώντας χρόνο μαζί ως οικογένεια». «Αν υπήρχε κάτι θετικό για εμάς κατά τη διάρκεια της COVID, αυτό ήταν το μικρό δώρο», πρόσθεσε.
Εκείνη και ο Στίλερ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: την Έλα, 24 ετών, και τον Κουίνλιν, 20 ετών. «Κατά κάποιον τρόπο κλειστήκαμε όλοι μαζί με τα παιδιά μας. Η κόρη μας τελείωνε τότε το λύκειο, ο γιος μας τελείωνε την όγδοη τάξη», συνέχισε, προτού εξηγήσει πώς το ζευγάρι κατάφερε να αναζωπυρώσει τη σχέση του εκείνη την περίοδο.
«Ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι και δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά χρόνο, τίποτα άλλο παρά χρόνο, οπότε ο Μπεν κι εγώ περάσαμε πολύ χρόνο δουλεύοντας πάνω σε εμάς με έναν θεραπευτή, συνδεόμενοι στο Zoom για να κάνουμε τις συνεδρίες μας και πραγματικά βρήκαμε τον δρόμο της επιστροφής», πρόσθεσε.
«Νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν αγαπούν να μιλούν, γιατί μοιάζει με αποτυχία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι δυο τους «βγήκαν από αυτό» και ότι «πραγματικά είμαστε πιο δυνατοί και καλύτερα από ποτέ». Λέγοντας ότι πλέον βρίσκουν οπωσδήποτε χρόνο ο ένας για τον άλλον, με τον Στίλερ να έχει οδηγήσει πρόσφατα πέντε ώρες για να την επισκεφθεί στα γυρίσματα στο Μόντρεαλ, η Τέιλορ πρόσθεσε: «Νιώθω πραγματικά τυχερή που βρήκαμε ξανά τον δρόμο μας, για εμάς».
Ο Μπεν Στίλερ και η Κριστίν Τέιλορ γνωρίστηκαν το 1999, που συνργάζονταν στο Heat Vision and Jack, μια κωμική σειρά του Fox που δεν προβλήθηκε ποτέ. Παντρεύτηκαν λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει πρωταγωνιστήσει μαζί σε πολλές ταινίες και σειρές, μεταξύ των οποίων τα Dodgeball, Zoolander, Tropic Thunder, Arrested Development και Zoolander 2.
«Τα ξαναβρήκαμε, βρήκαμε ξανά τον δρόμο μας ο ένας προς τον άλλον κατά τη διάρκεια της COVID», είπε αρχικά. «Γνώρισα τον Μπεν όταν ήμουν 28 ετών. Τα παιδιά έχουν πάντα άλματα ανάπτυξης και υπάρχουν διαφορετικά κεφάλαια και στάδια στη ζωή σου, και νιώθω ότι αυτό ισχύει και για τους ενήλικες, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Παντρεύεσαι, γίνεσαι μητέρα, για όσες γίνονται μητέρες… καριέρα, βάζεις την καριέρα σου σε παύση, όλα αυτά τα διαφορετικά κεφάλαια, και νομίζω ότι εκείνη τη χρονική στιγμή για εμάς, απλώς δεν ήμασταν στην ίδια σελίδα σε πολλά πράγματα».
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Dodgeball: A True Underdog Story εξήγησε στη συνέχεια στον παρουσιαστή Τζος ΜακΜπράιντ ότι οι δυο τους «προσπαθούσαν τόσο πολύ να το κάνουν να λειτουργήσει και να το κάνουν σωστό, και νομίζω ότι πραγματικά, όταν το είδαμε από απόσταση, ήταν σαν να λέγαμε: “Ας βάλουμε απλώς μια παύση εδώ”».
Christine Taylor Reflects on ‘Very Difficult’ Separation from Ben Stiller and How They Found Their ‘Way Back’ to One Another https://t.co/RcAhk2MTkw— People (@people) June 1, 2026
Αν και ο χωρισμός τους ήταν «δύσκολος», η πρωταγωνίστρια του Zoolander ανέφερε ότι σε όλη τη διάρκεια της «απόστασης» που είχαν ο ένας από τον άλλον, ήταν «πάντα σε επαφή, μεγαλώνοντας μαζί τα παιδιά και περνώντας χρόνο μαζί ως οικογένεια». «Αν υπήρχε κάτι θετικό για εμάς κατά τη διάρκεια της COVID, αυτό ήταν το μικρό δώρο», πρόσθεσε.
Εκείνη και ο Στίλερ έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: την Έλα, 24 ετών, και τον Κουίνλιν, 20 ετών. «Κατά κάποιον τρόπο κλειστήκαμε όλοι μαζί με τα παιδιά μας. Η κόρη μας τελείωνε τότε το λύκειο, ο γιος μας τελείωνε την όγδοη τάξη», συνέχισε, προτού εξηγήσει πώς το ζευγάρι κατάφερε να αναζωπυρώσει τη σχέση του εκείνη την περίοδο.
«Ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι και δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά χρόνο, τίποτα άλλο παρά χρόνο, οπότε ο Μπεν κι εγώ περάσαμε πολύ χρόνο δουλεύοντας πάνω σε εμάς με έναν θεραπευτή, συνδεόμενοι στο Zoom για να κάνουμε τις συνεδρίες μας και πραγματικά βρήκαμε τον δρόμο της επιστροφής», πρόσθεσε.
«Νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν αγαπούν να μιλούν, γιατί μοιάζει με αποτυχία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι δυο τους «βγήκαν από αυτό» και ότι «πραγματικά είμαστε πιο δυνατοί και καλύτερα από ποτέ». Λέγοντας ότι πλέον βρίσκουν οπωσδήποτε χρόνο ο ένας για τον άλλον, με τον Στίλερ να έχει οδηγήσει πρόσφατα πέντε ώρες για να την επισκεφθεί στα γυρίσματα στο Μόντρεαλ, η Τέιλορ πρόσθεσε: «Νιώθω πραγματικά τυχερή που βρήκαμε ξανά τον δρόμο μας, για εμάς».
Ο Μπεν Στίλερ και η Κριστίν Τέιλορ γνωρίστηκαν το 1999, που συνργάζονταν στο Heat Vision and Jack, μια κωμική σειρά του Fox που δεν προβλήθηκε ποτέ. Παντρεύτηκαν λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει πρωταγωνιστήσει μαζί σε πολλές ταινίες και σειρές, μεταξύ των οποίων τα Dodgeball, Zoolander, Tropic Thunder, Arrested Development και Zoolander 2.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα