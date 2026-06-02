Κυκλοφόρησε το τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street» με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιουάν ΜακΓκρέγκορ
Η πρεμιέρα αναμένεται στις 14 Αυγούστου στις αμερικανικές αίθουσες
Ένα νέο, άκρως τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street», έδωσε στη δημοσιότητα η Warner Bros. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι Αν Χάθαγουεϊ και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, πλαισιωμένοι από τους ανερχόμενους Μέισι Στέλλα, Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις και Κρίστιαν Κόνβερι.
«Όταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο αποσπά βίαια την οδό Oak από τον προαστιακό της ιστό, μεταφέροντας ολόκληρη τη γειτονιά σε ένα άγνωστο μέρος, η οικογένεια Platt ανακαλύπτει πως η ίδια της η επιβίωση εξαρτάται από το να παραμείνει ενωμένη, καθώς προσπαθεί να περιηγηθεί στο πλέον άγνωστο και αφιλόξενο περιβάλλον», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.
Δείτε το τρέιλερ
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, ενώ η παραγωγή είναι των Τζ. Τζ. Έιμπραμς, Χάνα Μινγκέλα, Τζον Κόεν, Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, Ματ Τζάκσον και Τόμι Χάρπερ.
Τη μουσική υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικλ Τζακίνο.
Σύμφωνα με το FirstShowing, η πρεμιέρα του «The End of Oak Street» στις αμερικανικές αίθουσες αναμένεται στις 14 Αυγούστου.
