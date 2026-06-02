Κυκλοφόρησε το τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street» με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιουάν ΜακΓκρέγκορ
GALA
Αν Χάθαγουεϊ Ταινία Τρέιλερ Γιούαν ΜακΓκρέγκορ

Κυκλοφόρησε το τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street» με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιουάν ΜακΓκρέγκορ

Η πρεμιέρα αναμένεται στις 14 Αυγούστου στις αμερικανικές αίθουσες

Κυκλοφόρησε το τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street» με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιουάν ΜακΓκρέγκορ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα νέο, άκρως τρομακτικό τρέιλερ της ταινίας «The End of Oak Street», έδωσε στη δημοσιότητα η Warner Bros. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι Αν Χάθαγουεϊ και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, πλαισιωμένοι από τους ανερχόμενους Μέισι Στέλλα, Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις και Κρίστιαν Κόνβερι.

«Όταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο αποσπά βίαια την οδό Oak από τον προαστιακό της ιστό, μεταφέροντας ολόκληρη τη γειτονιά σε ένα άγνωστο μέρος, η οικογένεια Platt ανακαλύπτει πως η ίδια της η επιβίωση εξαρτάται από το να παραμείνει ενωμένη, καθώς προσπαθεί να περιηγηθεί στο πλέον άγνωστο και αφιλόξενο περιβάλλον», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Δείτε το τρέιλερ

The End of Oak Street | Official Trailer


Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, ενώ η παραγωγή είναι των Τζ. Τζ. Έιμπραμς, Χάνα Μινγκέλα, Τζον Κόεν, Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, Ματ Τζάκσον και Τόμι Χάρπερ.

Τη μουσική υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικλ Τζακίνο.

Σύμφωνα με το FirstShowing, η πρεμιέρα του «The End of Oak Street» στις αμερικανικές αίθουσες αναμένεται στις 14 Αυγούστου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης