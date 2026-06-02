Συνάντηση Μητσοτάκη - Μουλίνο: Ελλάδα και Παναμάς εμβαθύνουν τη συνεργασία σε τουρισμό και ναυτιλία

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Παναμά είχαν τον ακόλουθο διάλογο:Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι χαρά μου, κ. Πρόεδρε, που σας καλωσορίζω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι οι διμερείς μας σχέσεις γίνονται όλο και πιο στενές. Με χαροποιεί το γεγονός ότι επιτέλους ανοίξαμε πρεσβεία στον Παναμά, ότι βελτιώνουμε το διμερές εμπόριό μας και συνεργαζόμαστε στενά σε θέματα ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, που αποτελεί τομέα κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες μας.Με χαροποίησε ιδιαίτερα η παρουσία σας χθες στην έκθεση «Ποσειδώνια», η οποία, όπως είδατε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση αφιερωμένη στον ναυτιλιακό τομέα. Και πάλι, καλωσήρθατε.José Raúl Mulino: Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο που διαθέτετε, δεδομένου ότι έχετε «βαρύ» πρόγραμμα. Για εμένα, για όλη την αντιπροσωπεία που με συνοδεύει και για την κυβέρνηση, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν από τους αξιόπιστους εταίρους μας, ειδικά στις δράσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού.