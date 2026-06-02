Ο Μαρκ Τζέικομπς πήγε σε μπουτίκ του και η πωλήτρια δεν τον αναγνώρισε, δείτε βίντεο
Είναι ωραίο να περνάς απαρατήρητος στο ίδιο σου το κατάστημα, σχολίασε ο σχεδιαστής του ομώνυμου οίκου μόδας

Γεωργία Κοτζιά
Σε μπουτίκ του στο αεροδρόμιο πήγε ο Μαρκ Τζέικομπς για να ψωνίσει και η πωλήτρια δεν τον αναγνώρισε, όπως φάνηκε σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο TikTok.

Ο σχεδιαστής του ομώνυμου οίκου μόδας, αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση. Χαιρέτησε αρχικά τη γυναίκα που εργαζόταν στο κατάστημα και αφού αντιλήφθηκε πως δεν είχε καταλάβει ποιος ήταν, έριξε μια ματιά στα κοσμήματα και δήλωσε στην κάμερα: «Ας δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος χωρίς να καταλάβει ποιον εξυπηρετεί».

Με χαμόγελο, στη συνέχεια, ανέφερε: «Είναι ωραίο να περνάς απαρατήρητος στο ίδιο σου το κατάστημα», ενώ σχολίασε και την μπουτίκ, επισημαίνοντας πως για το μέρος που βρίσκεται έχει τα απαραίτητα: «Όχι άσχημα, χαριτωμένη μικρή συλλογή για αεροδρόμιο», είπε.

Δείτε το βίντεο

@itsmemarcjacobs

…I’m also a customer

♬ original sound - marc jacobs

Ο Μαρκ Τζέικομπς αποφάσισε στο τέλος να αποκαλύψει την ταυτότητά του στην πωλήτρια, απλώνοντας το χέρι του για να της συστηθεί: «Είμαι ο Μαρκ Τζέικομπς, χάρηκα που σας γνώρισα», με την την υπάλληλο να χαμογελά ευγενικά αλλά αμήχανα.
