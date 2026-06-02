Ελένη Γερασιμίδου για Αντώνη Ξένο: Πριν 1-2 χρόνια πήρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω, με είπε σκύλα που θέλω να αφήσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο
Με τον άντρα μου πρόσφατα συμπληρώσαμε 46 χρόνια κοινής ζωής, ανέφερε η ηθοποιός για τον σύζυγό της
Στην κοινή πορεία της με τον Αντώνη Ξένο αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι πριν από 1-2 χρόνια σκέφτηκε το ενδεχόμενο του διαζυγίου, ωστόσο η αντίδραση της δικηγόρου της ήταν υπέρ του ηθοποιού, καθώς όπως είπε τη χαρακτήρισε «σκύλα» που ήθελε να χωρίσει έναν άγιο άνθρωπο.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα 46 χρόνια σχέσης με τον σύζυγό της. Όπως σχολίασε, η κοινή πορεία τους περιλαμβάνει διασκεδαστικές, αλλά και πιο ήρεμες στιγμές.
Παράλληλα, η Ελένη Γερασιμίδου δήλωσε ότι με τον Αντώνη Ξένο έχουν σκεφτεί αρκετές φορές το ενδεχόμενο του χωρισμού, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσουν ποτέ αυτήν τη σκέψη: «Με τον άντρα μου πρόσφατα συμπληρώσαμε 46 χρόνια κοινής ζωής. Η ζωή μαζί του είναι διασκεδαστική, αλλά υπάρχουν και ώρες που είναι πολύ βαρετή. Του λέω ότι μπορεί να μην γερνάμε μαζί, όμως βαριόμαστε μαζί. Καθημερινά φτάνουμε κοντά στο να πούμε “τέλος”. Πριν 1-2 χρόνια πήρα μια μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω. Με έβρισε και με είπε σκύλα που θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο».
