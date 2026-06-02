Τεχνολογία, δημιουργικότητα και ομαδικότητα: 40 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα STEM και ήπιες δεξιότητες
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Μαζί για το Παιδί σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ - Ο νέος κύκλος θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες», που υλοποιήθηκε από το «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετά από δύο χρόνια βιωματικής μάθησης, ανακάλυψης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το διάστημα Οκτώβριος 2024 – Μάιος 2025 με την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.
Σαράντα μαθητές και μαθήτριες από 25 δημόσια σχολεία της Αττικής είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο που συνδυάζει την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι έφηβοι εξοικειώθηκαν με βασικές αρχές της εκπαίδευσης STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες και πρακτικές εφαρμογές που ενθαρρύνουν την ανακάλυψη, τη διερεύνηση και την επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη 35 ήπιων δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η υπευθυνότητα, οι οποίες αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την προσωπική και ακαδημαϊκή τους πορεία.
Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών σε ποιοτικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στα σύγχρονα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών συνεργατών.
Ο νέος κύκλος του προγράμματος για το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο, συνεχίζοντας να προσφέρει σε περισσότερα παιδιά και νέους ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο info@mazigiatopaidi.gr.
