Πήδηξαν από μπαλκόνι για να αποφύγουν τη σύλληψη στη Λάρνακα, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», ένα παλιό κτίριο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένουν κυρίως αλλοδαποί
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας από τους τρεις αλλοδαπούς που τραυματίστηκαν στη Λάρνακα, όταν επιχείρησαν να διαφύγουν από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης πηδώντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή του λιμανιού.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», ένα παλιό κτίριο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένουν κυρίως αλλοδαποί. Η επιχείρηση της Αστυνομίας βρισκότανε εξέλιξη από το πρωί, στο πλαίσιο ελέγχων σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας για θέματα παράνομης μετανάστευσης.
Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι οι τρεις τραυματίες είναι αλλοδαποί, αφρικανικής καταγωγής.
Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συνέδραμε με πτυσσόμενη σκάλα για τη μεταφορά των τραυματιών από το κτίριο προς τα ασθενοφόρα. Η σκηνή παρέμεινε αποκλεισμένη, με μέλη της Αστυνομίας να συνεχίζουν τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, τόσο ως προς την επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη όσο και ως προς τις συνθήκες τραυματισμού των τριών προσώπων. Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι μια αστυνομική έφοδος για θέματα μετανάστευσης εξελίχθηκε σε επιχείρηση διάσωσης, με έναν άνθρωπο να δίνει μάχη για τη ζωή του.
Άλμα στο κενό από τον τέταρτο όροφοΣύμφωνα με τις πληροφορίες της κυπριακής ιστοσελίδας Cyprus Times, ο ένας από τους τρεις φέρεται να πήδηξε απευθείας στο κενό από τον τέταρτο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι άλλοι δύο βρέθηκαν στο μεσοπάτωμα του κτιρίου και γι’ αυτό οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίζονται ελαφρότεροι.
Ερωτήματα για το κτίριοΠέρα από το αστυνομικό σκέλος, η υπόθεση επαναφέρει και το ζήτημα των συνθηκών διαμονής σε παλιά κτίρια της Λάρνακας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο κτίριο φέρεται να είναι ανάμεσα σε εκείνα που είχαν κριθεί ακατάλληλα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.
