Η σειρά «Only Murders in the Building» επιστρέφει για έκτη σεζόν
Η είδηση έγινε γνωστή μετά την προβολή του φινάλε της πέμπτης σεζόν, στις 28 Οκτωβρίου
Επιστρέφει η σειρά μυστηρίου «Only Murders in the Building», με την πλατφόρμα Hulu να ανακοινώνει ότι ανανεώθηκε για έκτη σεζόν. Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται στο Λονδίνο. Η είδηση έγινε γνωστή με την προβολή του φινάλε της πέμπτης σεζόν, στις 28 Οκτωβρίου και την εξιχνίαση ενός ακόμη φόνου, σύμφωνα με το Variety.
Η σειρά παρακολουθεί τους Σάρλς-Χέιντεν Σάβετζ (Στιβ Μάρτιν), Όλιβερ Πάτναμ (Μάρτιν Σορτ) και Μέιμπελ Μόρα (Σελένα Γκόμεζ), τρεις συγκάτοικους του θρυλικού κτιρίου «Arconia» στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, οι οποίοι ηχογραφούν ένα podcast ενώ ερευνούν ανεξιχνίαστους θανάτους γύρω τους.
Η πέμπτη σεζόν έφερε στην οθόνη ένα εντυπωσιακό καστ, όπως οι Μέριλ Στριπ, Μάικλ Σίριλ Κρέιτον, Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ, Κρίστοφ Βαλτς, Τέα Λεόνι, Κίγκαν-Μάικλ Κέι και Ρενέ Ζελβέγκερ.
Οι δημιουργοί της σειράς, Στιβ Μάρτιν και Τζον Χόφμαν, σε συνεργασία με την εκτελεστική παραγωγή των Μάρτιν Σορτ, Σελένα Γκόμεζ, Νταν Φόγκελμαν, Τζες Ρόζενταλ, Μπεν Σμιθ και Τζ. Τζ. Φίλμπιν, συνεχίζουν να συνδυάζουν μυστήριο, χιούμορ και πολυδιάστατους χαρακτήρες, καθιστώντας το «Only Murders in the Building» μία από τις πιο αγαπημένες σειρές μυστηρίου.
Hulu has renewed its hit original series ‘Only Murders In The Building’ for a sixth season, confirming Deadline’s report on Monday that the show is heading to London. #OMITB’s sixth season will consist of 10 episodes.— Deadline (@DEADLINE) October 28, 2025
More details here: https://t.co/7TBO2WlT7P pic.twitter.com/SeAs5ulfkx
