Τα δάκρυα του Πρίντεζη και η αγκαλιά με τον Παπανικολάου μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την 4η κούπα της Euroleague, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Πρίντεζης δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague
Η νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής στον τελικό της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης σκόρπισε συγκίνηση σε όλους τους φίλους του Θρύλου.
Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Πρίντεζης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των ερυθρόλευκων.
Μετά το τέλος του αγώνα που χάρισε την 4η ευρωπαϊκή κούπα στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Πρίντεζης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Το ίδιο συγκινημένος ήταν ο παλαίμαχος φόργουορντ και όταν συναντήθηκε με τον διάδοχό του στην αρχηγία του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, υπό το βλέμμα ενός άλλου θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά.
Είναι ΚΑΙ δικό σου αυτό το Ευρωπαϊκό Γιώργο.— SPORT24 (@sport24) May 24, 2026
Συγκινημένος, ο Γιώργος Πρίντεζης δάκρυσε μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό.#OlympiacosBC pic.twitter.com/WFyA8WsTDe
