Τα δάκρυα του Πρίντεζη και η αγκαλιά με τον Παπανικολάου μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την 4η κούπα της Euroleague, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Πρίντεζης δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague

Η νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής στον τελικό της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης σκόρπισε συγκίνηση σε όλους τους φίλους του Θρύλου.

Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Πρίντεζης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των ερυθρόλευκων.

Μετά το τέλος του αγώνα που χάρισε την 4η ευρωπαϊκή κούπα στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Πρίντεζης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.



Το ίδιο συγκινημένος ήταν ο παλαίμαχος φόργουορντ και όταν συναντήθηκε με τον διάδοχό του στην αρχηγία του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, υπό το βλέμμα ενός άλλου θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά.

