Διπλή «σφήνα» φόρων υπέρ ΟΤΑ για ιδιοκτήτες ακινήτων: Τι αλλάζει σε τέλη και χρεώσεις από το 2027
Νέος «ΤΑΠ» εκτινάσσει τις επιβαρύνσεις – Τι αλλάζει με Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) που φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νέες επιβαρύνσεις για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων κρύβεει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται από 20 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση, καθώς εισάγει δύο νέα τέλη που αντικαθιστούν υφιστάμενες χρεώσεις αλλά, στην πράξη, οδηγούν σε αυξήσεις και μεταφέρουν το βάρος των αποφάσεων στους ΟΤΑ.
Στην «καρδιά» της μεταρρύθμισης βρίσκεται το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο αντικαθιστά το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Αν και στόχος είναι η απλοποίηση και η διαφάνεια, οι νέοι συντελεστές (0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις) υπερβαίνουν αισθητά τα ισχύοντα επίπεδα, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι επιβαρύνσεις να αυξάνονται σημαντικά, ακόμη και να τριπλασιάζονται.
Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) θα επιβάλλεται και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στο δικαίωμα υψούν, ενώ η είσπραξή του θα συνεχίσει να γίνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι κυρώσεις παραμένουν αυστηρές: μη καταβολή για τρεις μήνες ή έναν τριμηνιαίο λογαριασμό οδηγεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης, έως την εξόφληση των οφειλών.
Παράλληλα, θεσπίζεται και Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, με συντελεστή 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις, το οποίο θα κατευθύνεται στις περιφέρειες για έργα υποδομών. Και αυτό θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος, με αντίστοιχες διαδικασίες και κυρώσεις.
Το νέο πλαίσιο, που τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2027, επιχειρεί να εξορθολογίσει το σύστημα δημοτικών τελών, ωστόσο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συνολική επιβάρυνση των ιδιοκτητών και για το εύρος της διακριτικής ευχέρειας που αποκτούν δήμοι και περιφέρειες στον καθορισμό των χρεώσεων.
Πηγή: newmoney.gr
Στα δημοτικά συμβούλια οι τελικές αποφάσειςΙδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κρίσιμες παράμετροι υπολογισμού μεταφέρονται στα δημοτικά συμβούλια, ειδικά σε περιοχές χωρίς καθορισμένες αντικειμενικές αξίες. Έτσι, το τελικό ύψος του τέλους θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις των τοπικών αρχών, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο ανομοιογένειας και αβεβαιότητας.
