Η στρατηγική Μητσοτάκη: 10 μήνες δρόμος στα εργοτάξια πριν πάει στις κάλπες
Η διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας θα βασιστεί στις παραδόσεις έργων - Αξιοποίηση της τελευταίας φάσης του Ταμείου Ανάκαμψης - Μέτρα στήριξης οικογενειών και συνταξιούχων - Focus groups δείχνουν προτεραιότητα στην καθημερινότητα - Ενίσχυση του διλήμματος «σταθερότητα ή χάος» - Αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης με την αντιπολίτευση - Προετοιμασία του κόμματος για παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα
Μπορεί το πολιτικό σκηνικό να είναι ευρύτερα σε φάση αναδιάταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως μοιάζει ανεπηρέαστος και πιστός στη στρατηγική που περιέγραψε από το βήμα του συνεδρίου της ΝΔ, με στόχο να φτάσει κατ’ αυτόν τον τρόπο έως τις εκλογές.
Ο πρωθυπουργός επιμένει και θα επιμένει ιδιαίτερα τους επόμενους μήνες στα παραδοτέα έργα, σε αιτήματα και εκκρεμότητες ετών ή και δεκαετιών που τώρα παίρνουν σάρκα και οστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το νέο Νοσοκομείο Σπάρτης όπου βρέθηκε πριν από λίγες μέρες. Το υφιστάμενο νοσοκομείο χρονολογείται από το 1939 και πλέον δίπλα ανοικοδομείται ένα νέο κτίριο που θα παραδοθεί εντός του 2027, ενώ το παλαιό θα γίνει χώρος πρασίνου.
Η περίπτωση της Σπάρτης δεν είναι μοναδική. Με δεδομένο ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνει την πορεία του στο τέλος Αυγούστου, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα μπορεί, σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές.
Με διαρκή επίκληση του συνθήματος «Το είπαμε, το κάναμε», ο κ. Μητσοτάκης κάνει μόνιμες αναγωγές στις υποσχέσεις του 2023, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ τις υλοποίησε κατά το μείζον.
Η συνέπεια λόγων και έργων έχει για τον κ. Μητσοτάκη διττή σημασία: πέρα από την ανταπόκριση στα υπεσχημένα, λειτουργεί και ως εχέγγυο αξιοπιστίας για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει εν όψει των εκλογών του 2027 με το βλέμμα στην τρίτη τετραετία. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός γνωρίζει τη μεγάλη σημασία που έχουν για τις τοπικές κοινωνίες μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που μπορεί να μη σημαίνουν πολλά σε εθνικό επίπεδο, όμως εν προκειμένω κάνουν τη διαφορά.
Γι’ αυτό και το επόμενο διάστημα σχεδιάζει να βρεθεί στην τελετή παράδοσης του συνόλου του αυτοκινητόδρομου Ε65 ή της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα αναδεικνύει μια σειρά άλλων θετικών παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου, για την οποία αναμένεται να μιλήσει σε κεντρική εκδήλωση μετά τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος.
Με αυτό το δεδομένο, ο πρωθυπουργός εστιάζει την ατζέντα του στα θέματα με τα οποία οι πολίτες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Μαξίμου αγνοεί μια σειρά κεντρικών θεμάτων, όπως οι θεσμικές προκλήσεις και οι κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις.
Για την υπόθεση των υποκλοπών, επιστρατεύτηκε ως «βαρύ πυροβολικό» ο Μάκης Βορίδης προκειμένου να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα Εξεταστική, ενώ παράλληλα το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζεται -βάσει πληροφοριών και δημοσιευμάτων- για το ενδεχόμενο ο κ. Ανδρουλάκης να καταθέσει μια νέα πρόταση μομφής από τη Δευτέρα και μετά.
Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επιδιώκει να μείνει έξω από την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση στο μέτρο του εφικτού και η Ν.Δ. να μη σχολιάζει ιδιαίτερα τα νέα κόμματα, εντούτοις ο πρωθυπουργός θέτει και θα θέτει προοδευτικά πιο έντονα διλήμματα κυβερνησιμότητας.
Διλήμματα σταθερότητας
Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επιδιώκει να μείνει έξω από την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση στο μέτρο του εφικτού και η Ν.Δ. να μη σχολιάζει ιδιαίτερα τα νέα κόμματα, εντούτοις ο πρωθυπουργός θέτει και θα θέτει προοδευτικά πιο έντονα διλήμματα κυβερνησιμότητας.
Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη για κάλπες την άνοιξη του 2027 μοιάζει να είναι οριστική, αν και ορισμένοι... δύσπιστοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι υπάρχει και το παράθυρο του φθινοπώρου.
Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν αν δεν έχουν δει τις εξαγγελίες να γίνονται πράξη. Φέτος, η ΔΕΘ θα αφορά περισσότερο τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ από τον Ιούνιο και μετά ξεκινά ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών με βάση τις εξαγγελίες για τη διάθεση του πακέτου των 500 εκατ. ευρώ.
Η αρχή θα γίνει με την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου και η συνέχεια θα δοθεί με την επιδότηση ενοικίου και το ενισχυμένο επίδομα για συνταξιούχους τον Νοέμβριο, ενώ κατά παράδοση οι ενισχύσεις της ΔΕΘ «φαίνονται» μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο.
Αλλά και στο Υπουργικό που θα συνεδριάσει την Τρίτη θα περιλαμβάνονται επίσης θετικές παρεμβάσεις, όπως η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, που θα περιλαμβάνεται σε νομοθέτημα που θα παρουσιάσει η Νίκη Κεραμέως.
Κοινώς, ο κ. Μητσοτάκης θα προτάξει στον δρόμο προς τις κάλπες το δικό του πρόσωπο έναντι των υπόλοιπων εναλλακτικών, με δεδομένο ότι στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία η διαφορά του έναντι του δεύτερου είναι χαοτική.
Είναι πάντως δεδομένο ότι όσο και να συγκρίνεται με τα προβλήματα, ο κ. Μητσοτάκης αναζητεί και ένα αντίπαλον δέος. Στα πηγαδάκια του συνεδρίου της Ν.Δ. άπαντες εκτιμούσαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ στη μάχη της δεύτερης θέσης, κάτι που υποσυνείδητα το Μαξίμου μπορεί και να επιθυμεί, με δεδομένη την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώην πρωθυπουργού στις εκλογές του 2019 και του 2023.
«Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο protothema.gr και το «Direct». Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει μπει στη διαδικασία να απαντήσει το προηγούμενο διάστημα σε αρκετά σημεία που έχει εγείρει ο κ. Τσίπρας, όπως για τη ΔΕΗ. Φαινόμενο που μπορεί να ενταθεί το επόμενο διάστημα.
Οσο για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε συγκρατημένο. Ιδιωτικά βεβαίως κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες της Ν.Δ. θεωρούν ότι το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού παρουσίασε ένα ετερόκλητο συνονθύλευμα προσώπων με αναφορές στη Νίκη, στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, στους Αγανακτισμένους, ακόμα και στο εθνικιστικό κίνημα, ενώ κεντρικός υπουργός χαρακτηρίζει στο «ΘΕΜΑ» την ιδρυτική διακήρυξή της ως «έκθεση ιδεών χωρίς καμία τεκμηρίωση».
Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης μπορεί να μην έκανε κανένα σχόλιο, υπενθύμισε όμως ότι οι λύσεις που προήλθαν από την κάτω ή την πάνω πλατεία δεν βοήθησαν τη χώρα, φωτογραφίζοντας προφανώς τη σύνθεση του κοινού. Βεβαίως, το κόμμα αυτό παραμένει ακόμα αχαρτογράφητο για το Μέγαρο Μαξίμου, με δεδομένο ότι η κυρία Καρυστιανού εμφανίζεται ικανή να «ψαρέψει» στην ευρεία δεξαμενή της αντισυστημικής ψήφου.
Οι εκτιμήσεις είναι ότι το κοινό της Ν.Δ. δεν επηρεάζεται, αν και ορισμένοι εκτιμούν ότι μπορεί κάποιοι πολίτες που ψήφισαν Ν.Δ. στις εκλογές του 2023 και έκτοτε παραμένουν αναποφάσιστοι να δελεαστούν από την προοπτική της, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
Εκτός από τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, πάντως, στα «γαλάζια» πηγαδάκια του συνεδρίου της Ν.Δ. περισσότερη κουβέντα γινόταν για την προοπτική να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Με μια σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε και προσωπικώς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρώην πρωθυπουργός επισημοποίησε το πολύ βαθύ χάσμα από το Μέγαρο Μαξίμου, διαψεύδοντας εμπράκτως διάφορα μάλλον ευφάνταστα σενάρια που αναπτύσσονταν περί δυνητικής επιστροφής του στο μέλλον.
Ο κ. Σαμαράς, παρά τη δημόσια έκκληση του δικηγόρου του Δημήτρη Γιάννου προς τον κ. Μητσοτάκη να κάνει ένα βήμα προς τη μεριά του πρώην πρωθυπουργού, έδειξε ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Μεταξύ αυτών, ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τις περιπτώσεις του υπουργού Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη και του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
Απαντες διαθέτουν σημαντικά ερείσματα στον κομματικό μηχανισμό, ενώ έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες και αιτούμενα για το άμεσο μέλλον. Σε αυτή τη φάση, πάντως, άπαντες στρατεύονται πίσω από τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έχει βάλει το κόμμα σε καθεστώς εκλογικής ετοιμότητας.
Αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ. που θα εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος, με τον πρωθυπουργό να μην έχει πάρει ακόμα οριστική απόφαση.
Μέχρι πρότινος έπαιζαν δυνατά ονόματα «γαλάζιων» βουλευτών, με πρώτο αυτό του Γιώργου Στύλιου, εν συνεχεία όμως ο κ. Μητσοτάκης μπήκε σε δεύτερες σκέψεις και έχει πέσει στο τραπέζι ακόμα και η μονιμοποίηση του προσωρινού γραμματέα και κατά βάση γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος, Στέλιου Κονταδάκη. Προοδευτικά, θα ξεκινήσει και ένας πιο προσεκτικός εκλογικός σχεδιασμός, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα βγαίνει ακόμα περισσότερο στον δρόμο με βάση την παρουσίαση νέων έργων.
To δίλημμα για το τριψήφιοΟ κ. Μητσοτάκης παράλληλα έθεσε με επιτυχία -όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις και την αναπαραγωγή από την αντιπολίτευση- το δίλημμα ως προς το ποιος θα απαντήσει το πρωθυπουργικό τριψήφιο στις 03.00, εφόσον παραστεί ανάγκη. Και ξορκίζοντας το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» ως ψευδεπίγραφο, επέλεξε να βάλει πρόσωπα στο δίπολο, λέγοντας ότι η επιλογή είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοσδήποτε άλλος».
Το εσωκομματικό πεδίοΤο εσωκομματικό πεδίο της Ν.Δ. πάντως παραμένει πλήρως ελεγχόμενο από τον κ. Μητσοτάκη, όπως έδειξαν η ανθρωπογεωγραφία της νέας Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και η διαδικασία ζυμώσεων που προηγήθηκε της ψηφοφορίας της περασμένης Κυριακής. Βεβαίως, στο συνέδριο αναδείχθηκαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και διάφορα πρόσωπα που παρουσίασαν πλατφόρμα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα.
