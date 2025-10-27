Nobody Wants This: Viral η σκηνή ανάμεσα στον Άνταμ Μπρόντι και την Λέιτον Μίστερ στη δεύτερη σεζόν της σειράς
Nobody Wants This: Viral η σκηνή ανάμεσα στον Άνταμ Μπρόντι και την Λέιτον Μίστερ στη δεύτερη σεζόν της σειράς
Οι δύο ηθοποιοί, που είναι παντρεμένοι και στην πραγματική ζωή, έκλεψαν την παράσταση με μια κοινή σκηνή τους στη σειρά
Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Nobody Wants This» έκανε πρεμιέρα στο Netflix και ήδη έχει καταφέρει να γίνει viral, κυρίως χάρη στη μικρή εμφάνιση του τηλεοπτικού ζευγαριού που υποδύονται οι Λέιτον Μίστερ και Άνταμ Μπρόντι. Οι δύο ηθοποιοί, που είναι παντρεμένοι και στην πραγματική ζωή, έκλεψαν την παράσταση με μια κοινή στιγμή τους στη σειρά, η οποία έχει συζητηθεί στα social media.
Η Λέιτον Μίστερ, γνωστή από τον ρόλο της Μπλερ Γουόλντορφ στο Gossip Girl, εμφανίζεται στο πέμπτο επεισόδιο της σεζόν ως Άμπι Κάπλαν, μια παλιά συμμαθήτρια και νυν μαμά blogger, η οποία υπήρξε εχθρός της πρωταγωνίστριας Τζοάν (Κρίστεν Μπελ). Όταν ο σύζυγος της Τζοάν, Νόα (Άνταμ Μπρόντι), καλείται να τελέσει την εβραϊκή τελετή ονοματοδοσίας του μωρού της Άμπι, οι τρεις τους βρίσκονται ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, και από εκεί ξεκινά μια σειρά από αμήχανες αλλά ξεκαρδιστικές στιγμές.
Η δημιουργός της σειράς, Έριν Φόστερ, αποκάλυψε στο Deadline ότι η επιλογή της Λέιτον Μίστερ προέκυψε φυσικά: «Η ιστορία γράφτηκε πρώτη, και μετά σκεφτήκαμε ποια θα ταίριαζε στον ρόλο. Την είχα δει πρόσφατα στα People’s Choice Awards και μου φάνηκε τόσο χαριτωμένη, αστεία και ιδιαίτερη. Έχουν μια πολύ γλυκιά σχέση με τον Άνταμ και είναι πολύ ταλαντούχα».
Η ίδια πρόσθεσε ότι πριν προτείνουν στη Λέιτον Μίστερ τον ρόλο, ρώτησαν πρώτα τον Άνταμ Μπρόντι: «Του είπαμε πώς θα του φαινόταν να παίξει μαζί της και απάντησε "το λατρεύω! Δείτε αν θα της αρέσει". Έτσι πρόσθεσα μερικές σκηνές για εκείνη, ώστε να της δώσω περισσότερο "χώρο" και μια πιο διασκεδαστική παρουσία».
Μάλιστα, η Έριν Φόστερ αποκάλυψε πως αρχικά οι δυο τους δεν είχαν καμία κοινή σκηνή, αλλά η ίδια άλλαξε το σενάριο: «Ήθελα να τους δώσω μια σκηνή μόνοι τους και να προσθέσω μερικές στιγμές που το κοινό θα πρόσεχε και θα απολάμβανε».
Πράγματι, οι θεατές εντόπισαν μια από αυτές τις «κρυφές» στιγμές, όταν η Τζοάν σχολιάζει πόσο όμορφη είναι η Άμπι και ο Νόα απαντά αμήχανα πως «δεν είναι ο τύπος του», ένα χιουμοριστικό και απόλυτα μετα-αναφορικό σχόλιο, αφού η «Άμπι» είναι η γυναίκα του και στην πραγματική ζωή. Η Έριν Φόστερ επιβεβαίωσε στο E! News ότι αυτές οι λεπτομέρειες ήταν σκόπιμες: «Έβαλα εσκεμμένα μερικές "παιχνιδιάρικες" ατάκες που νομίζω ότι ο κόσμος θα απολαύσει».
Δείτε μια κοινή τους σκηνή
