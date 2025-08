Ρέιτσελ Ζέγκλερ: Πρόβλημα υγείας για την ηθοποιό - Αποχώρησε αιφνιδίως από τη σκηνή στην παράσταση «Evita»

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης στο London Palladium η απρόσμενη αποχώρηση της από την παράσταση του μιούζικαλ Evita, καθώς η πρωταγωνίστρια εγκατέλειψε τη σκηνή στο διάλειμμα λόγω μυστηριώδους ασθένειας και δεν επέστρεψε ποτέ για το δεύτερο μέρος.Την αποχώρησή της ανακοίνωσε η παραγωγή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, σύμφωνα με ρεπόρτερ του People που βρισκόταν στο κοινό. Μέχρι στιγμής, η Ρέιτσελ Ζέγκλερ δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη δήλωση, ούτε έχει δώσει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της. Η PageSix επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.Άγνωστο παραμένει αν η ηθοποιός θα επιστρέψει στη σκηνή για την επόμενη παράσταση της Παρασκευής. Η επίσημη σελίδα του έργου στο Instagram δεν έχει δημοσιεύσει κάποια σχετική ανακοίνωση, ενώ και οι υπεύθυνοι του θεάτρου London Palladium δεν έχουν απαντήσει ακόμη σε αιτήματα για σχολιασμό.Παρά την απουσία της, η παράσταση συνεχίστηκε κανονικά, με την αναπληρώτριά της, Μπέλα Μπράουν, να αναλαμβάνει τον ρόλο της Εβίτα Περόν και να ανοίγει τη δεύτερη πράξη με το εμβληματικό τραγούδι «Don’t Cry for Me Argentina», του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ. Η ερμηνεία της Μπέλα Μπράουν απέσπασε αποθεωτικά σχόλια, ενώ η ίδια μαζί με το υπόλοιπο καστ υποκλίθηκαν δέκα φορές στο κοινό, σύμφωνα με το People.Η συμμετοχή της Ρέιτσελ Ζέγκλερ στο Evita είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο, με την ίδια να εκφράζει έντονη συγκίνηση για τον ρόλο που, όπως δήλωσε στο Deadline, έχει συναισθηματική αξία για εκείνη: «Το Evita ήταν πάντα ένα σημαντικό μιούζικαλ για μένα από τότε που ήμουν παιδί, όταν τραγουδούσα με τον πατέρα μου το Don’t Cry for Me Argentina στην πίσω αυλή μας».Η συμμετοχή της στο Evita ακολούθησε την απογοητευτική πορεία της live-action ταινίας Χιονάτη, στην οποία πρωταγωνιστούσε, με το box office να υπολείπεται σημαντικά των προσδοκιών, μεταξύ άλλων και λόγω αμφιλεγόμενων δηλώσεων αλλά και φημολογούμενης έντασης με την συμπρωταγωνίστριά της Γκαλ Γκαντότ. Η τελευταία προγραμματισμένη εμφάνισή της Ζέγκλερ στην παράσταση του Evita είναι η 6η Σεπτεμβρίου.