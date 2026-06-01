Το Χόλιγουντ τιμά τη Μέριλιν Μονρόε για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της με μια σειρά εκδηλώσεων

Η πρώτη της επαφή με τον χώρο του θεάματος ήρθε το 1944, ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο, και φωτογραφήθηκε μαζί με άλλες γυναίκες που δούλευαν στις γραμμές παραγωγής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.Λίγο αργότερα μπήκε στον κόσμο του μόντελινγκ, χώρισε τον σύζυγό της και πήρε μια απόφαση που θα έγραφε ιστορία: έβαψε τα καστανά μαλλιά της στο πλατινέ ξανθό που την καθιέρωσε. Υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τη Fox και μέχρι τα 30 της είχε ήδη καθιερωθεί ως παγκόσμια σταρ.Πίσω από τα φώτα, η Μονρόε ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής, φοίτησε στο περίφημο Actors Studio της Νέας Υόρκης και δεν δίστασε να αψηφήσει τα στούντιο. Τη δεκαετία του 1950, ενώ είχε συμβόλαιο με την 20th Century Fox, αρνήθηκε να παίξει στη μεταφορά του μιούζικαλ «The Girl in Pink Tights», θεωρώντας το σενάριο μέτριο και την αμοιβή της άδικη, καθώς ήταν τρεις φορές χαμηλότερη από εκείνη του συμπρωταγωνιστή της, Φρανκ Σινάτρα.Περισσότερο από μισό αιώνα πριν το κίνημα #MeToo συγκλονίσει την παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος, η Μέριλιν Μονρόε είχε καταγγείλει τους «λύκους» του Χόλιγουντ που εκμεταλλεύονταν γυναίκες.