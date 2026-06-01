Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει ένα παιδί, νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς
GALA
Λάκης Γαβαλάς Παιδί

Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει ένα παιδί, νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς

Έχω φίλες και παλιές μου συνεργάτιδες, που έκαναν παιδάκια και έχω αυτή την επαφή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο σχεδιαστής μόδας

Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει ένα παιδί, νομίζω ότι θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την επιθυμία του να είχε αποκτήσει παιδί εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς, υποστηρίζοντας πως θα ήταν καλός πατέρας και μετέπειτα καλός παππούς. Παράλληλα, ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε ότι έχει επαφή με παιδιά μέσα από φίλες και παλιές συνεργάτιδές του που έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια.

 Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πολλές φίλες του τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι ο άντρας τους. «Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής μόδας εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να έχει βιώσει την πατρότητα, αφού θεωρεί ότι θα ήταν καλός τόσο ως γονέας όσο και ως παππούς. «Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες, αλλά διατηρούμε τη φιλία, που έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει το να είχα παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης