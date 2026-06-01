Η λεπτομέρεια που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα: Δεν φέρει αμυντικά τραύματα
Ο καθ' ομολογίαν δράστης υποστηρίζει πως η 39χρονη σύζυγός του ήταν αυτή που του επιτέθηκε με μαχαίρι
Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη γυναίκα. Ο σύζυγός της είναι ο καθ' ομολογίαν δράστης και ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να σκηνοθετήσει μάλιστα, την σκηνή του εγκλήματος αφού την σκότωσε ενώ στο δίπλα δωμάτιο βρισκόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια, η οποία φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του πως βρισκόταν σε άμυνα καθώς η γυναίκα ήταν αυτή που του επιτέθηκε με μαχαίρι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ant1, ο καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν πως: «Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα από πάνω μου με ένα μαχαίρι. Τσακωθήκαμε. Της άρπαξα το μαχαίρι και την σκότωσα. Δεν το είχα σχεδιάσει».
Αστυνομικές πηγές όμως, ανέφεραν στον Ant1, πως ο άνδρας δεν είχε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος.
Μιλούσε πάντα τρυφερά για την σύζυγό τουΜπορεί οι ένοικοι της πολυκατοικίας που διέμενε το ζευγάρι να ήταν αυτήκοοι μάρτυρες των καυγάδων τους πολλές φορές, ωστόσο η εικόνα που είχαν δώσει στη γειτονιά ήταν πολύ διαφορετική. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της γειτονιάς, ο 41χρονος σύζυγός και καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, μιλούσε πάντα τρυφερά για τη γυναίκα του.
«Πάντα μου μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του. Ότι είναι όμορφη, ότι είναι ευτυχισμένοι μαζί» άνεφερε στην κάμερα του Ant1 κάτοικος της γειτονιάς.
Το χρονικόΛίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06) ακούστηκε η 39χρονη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια και οι γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία.
«Φώναζε βοήθεια, βοήθεια. Ακούω ότι ανοίγει και ο γείτονας τους και χτυπάει την πόρτα με δύναμη. Κατεβαίνω και εγώ κάτω, παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο και λέω τι γίνεται και πως μια γυναίκα ζητάει βοήθεια» είπε ένοικος της πολυκατοικίας στον Ant1.
Όταν έφτασαν οι πρώτοι ένστολοι στην πολυκατοικία, βρήκαν έξω από την είσοδο του διαμερίσματος ενοίκους του κτιρίου οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν άκουγαν πλέον γυναικείες φωνές.
Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, ο άνδρας τους άνοιξε και οι Αστυνομικοί είδαν πως είχε ίχνη αίματος στα ρούχα του ενώ εντόπισαν νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου την 39χρονη σύζυγό του. Στο αριστερό της χέρι υπήρχε ένα μαχαίρι.
Μετά το φονικό, τα παιδιά τους, 6 και 10 ετών, που βρίσκονταν στο δίπλα δωμάτιο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης για να τους παρασχεθεί η ανάλογη φροντίδα.
Είχε ζητήσει διαζύγιοΓυναίκα, ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, φέρεται να δήλωσε στον Ant1 πως: «Ακούγαμε συχνά φασαρίες από το διαμέρισμα. Φωνές. Άκουσα τη Βάσω να φωνάζει "Bοήθεια, αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την αστυνομία". Τον τελευταίο καιρό οι καυγάδες ήταν πιο συχνοί. Το έχω βάρος στην συνείδησή μου που δεν κάλεσα την αστυνομία όταν έπρεπε».
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1 η γυναίκα είχε ζητήσει διαζύγιο από τον σύζυγό της αλλά δεν είχε προχωρήσει η αίτηση ενώ στην αστυνομία δεν υπάρχει επίσημο καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που να αφορά το ζευγάρι.
Επίσης άνθρωποι που γνωρίζουν και τους δύο ανέφεραν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πως ο δράστης ζήλευε την σύζυγό του.
