Κιάνου Ριβς για τη σύντροφό του: Είναι εύκολο να την αγαπήσει κάποιος
Ο ηθοποιός και η εικαστικός Αλεξάντρα Γκραντ έκαναν δηλώσεις για τη σχέση τους κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής τους
Δηλώσεις για τη σχέση τους έκαναν ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ, με τον ηθοποιό να τονίζει πως είναι πολύ εύκολο κάποιος να αγαπήσει τη σύντροφό του.
Το ζευγάρι μίλησε αποκλειστικά στο PEOPLE στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γκαλά MOCA 2026, το Σάββατο 30 Μαΐου. Οι δυο τους αναφέρθηκαν στο πώς έχει αλλάξει η τέχνη τους από τότε που ξεκίνησαν τη σχέση τους.
Όταν ο διάσημος ηθοποιός ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι η Γκραντ, είναι «μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσει κανείς», εκείνος συμφώνησε, λέγοντας «Ναι!».
Η εικαστικός και ο βετεράνος ηθοποιός αποκάλυψαν στη συνέχεια πώς η αγάπη τους έχει επηρεάσει την τέχνη τους. «Αυτή είναι μεγάλη ερώτηση», είπε η Γκραντ, της οποίας τα έργα έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί σε όλη την Αμερική. «Θα έλεγα ότι κάθε ζωγραφική είναι αυτοβιογραφική, ακόμη κι αν, ίσως ακόμη και στην αφαίρεση, δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αφήγηση, αλλά σίγουρα θα έλεγα ότι οι πίνακές μου γίνονται πιο χαρούμενοι».
«Είναι αδιαμφισβήτητο», πρόσθεσε για τη χαρούμενη απόχρωση που προσθέτει στο έργο της η αγάπη της για τον Ριβς. «Πρέπει να το παραδεχτώ». Από την πλευρά του, ο Κιάνου Ριβς έδωσε μια πιο συγκρατημένη απάντηση, παραδεχόμενος: «Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει».
Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ γνωρίστηκαν το 2009 σε δείπνο και σύντομα συνεργάστηκαν σε δύο καλλιτεχνικά βιβλία: το «Ode to Happiness» (2011) και το «Shadows» (2016). Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε το 2019, στο LACMA Art + Film Gala.
Φωτογραφία: Shutterstock
