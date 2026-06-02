Πανελλαδικές 2026: Συνέχεια των εξετάσεων σήμερα για τα ΕΠΑΛ με Μαθηματικά, παίρνουν τη σκυτάλη αύριο τα ΓΕΛ
Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα και τα γυμνάσια της χώρας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
Δεύτερη ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).
Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.
Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσιαΣτους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.
Συνέχεια Πανελλαδικών αύριο, Τετάρτη, για τα ΓΕΛΜε την τρίτη ημέρα εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ τις Πανελλαδικές. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
